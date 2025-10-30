Оксана Самойлова ответила на обвинения в том, что блогеры взломали сами себя

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова ответила на обвинения звезд в том, что они могли сами себя взломать. Об этом сообщает корреспондент KP.RU с премии Жара Media Awards.
Сейчас многие звезды с миллионной аудиторией в соцсетях подверглись массовому взлому. После этого в сети появились теории о том, что знаменитости сами якобы взломали свои страницы, чтобы заработать. По словам Самойловой, такие домыслы являются бредом.
«Это же бред. Мне кажется, это всем очевидно. Неужели кто-то думает, что мы такие созвонились, сговорились, а давайте придумаем эту схему. Ну, ерунда же. Наверное, мошенники придумали схему и всех взломали по этой схеме, и все. Просто раньше не придумали. Примерно так», — считает она.
Напомним, атаке мошенников, которые взламывают аккаунты в соцсети, подверглись Ольга Бузова, Ксения Бородина, Оксана Самойлова, Ида Галич и многие других российские знаменитости. Аферисты от имени известных людей предлагают поучаствовать в конкурсе, правда для получения якобы выигрыша нужно заплатить несуществующую пошлину.