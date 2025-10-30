На Курилах заметили редкого горбатого кита

Горбачи в этих водах встречаются крайне редко. Обычно у Южно-Курильска можно увидеть северных малых полосатиков или северных плавунов, которые предпочитают относительно мелководные зоны с глубинами 300−400 метров. Горбатые киты, напротив, чаще обитают в глубоководных районах, например, у острова Шикотан.