На Курилах заметили редкого горбатого кита

У побережья Южно-Курильского мыса был замечен редкий для этих мест горбатый кит. Об этом сообщает Тихоокеанское информационное агентство «Острова».
Данный вид занесён в Красную книгу России.
Местные жители и туристы несколько раз замечали в море характерные фонтаны, после чего сотрудники заповедника «Курильский» выехали на место и зафиксировали присутствие крупного морского млекопитающего.
Горбачи в этих водах встречаются крайне редко. Обычно у Южно-Курильска можно увидеть северных малых полосатиков или северных плавунов, которые предпочитают относительно мелководные зоны с глубинами 300−400 метров. Горбатые киты, напротив, чаще обитают в глубоководных районах, например, у острова Шикотан.
Горбач — крупный усатый кит, достигающий длины до 16 метров и живущий более 50 лет. Питается он мелкой рыбой — мойвой, сельдью, песчанкой, а также крилем. Известно, что эти киты иногда охотятся сообща, загоняя косяки добычи с помощью воздушных пузырей.
Ранее стало известно, что парк Marineland, находящийся в Канаде, пригрозил усыпить 30 белух из-за отсутствия государственной поддержки.