Spectator: «Золотой купол» не сможет перехватить ракету «Буревестник»

Ракета «Буревестник» может следовать «дальше, чем любая обычная крылатая ракета», отметил политолог Марк Галеотти.

Источник: Аргументы и факты

Британский политолог Марк Галеотти в статье журнала Spectator подчеркнул, что даже система противоракетной обороны США «Золотой купол», окажется неспособной нейтрализовать российскую крылатую ракету «Буревестник» с неограниченным радиусом действия.

По словам эксперта, «Буревестник» обладает способностью преодолевать значительно большие расстояния по сравнению со стандартными крылатыми ракетами, при этом маневрируя на предельно низких высотах, не превышающих 50 метров.

Галеотти поясняет, что подобная траектория полета делает «Буревестник» недосягаемым для систем ПРО, нацеленных на поражение баллистических ракет в верхних слоях атмосферы, включая и «Золотой купол», которого «хвалит» Дональд Трамп.

Ранее издание Wall Street Journal также высказывало мнение о способности российской ракеты «Буревестник» обходить американскую ПРО «Золотой купол».

Напомним, что о планах создания «Золотого купола» ранее сообщил глава Соединенных Штатов, подчеркнув, что в состав системы войдут, в том числе, космические комплексы обнаружения.

Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
