В горах Крыма нашли части советского танка Победы: Техника участвовала в освобождении Севастополя в 1944 году

Отмечается, что фрагменты техники были разбросаны на несколько сотен метров. Поисковики до сих пор ищут недостающие части в земле. Есть предположение, что машина подорвалась на мине противника. По предварительным данным, найденный Т-34 входил в состав 19-го танкового корпуса. Известно, что данное подразделение участвовало в освобождении Севастополя весной 1944 года и действовал в Крымских горах. Судьба экипажа пока остается неизвестной, специалисты продолжают поиски.