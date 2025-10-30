В горах Крыма нашли части советского танка Победы: Техника участвовала в освобождении Севастополя в 1944 году

Члены поисковой группы из отрядов «Бельбек» и «Севастополь» нашли части советского танка Т-34 в горах Крыма. Техника участвовала в освобождении Севастополя в 1944 году. Об этом сообщили представители отрядов в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что поисковики отправились на гору Каратау, чтобы обнаружить там затерянное оружие СССР времен Великой Отечественной войны. Именно там когда-то проходили ожесточенные сражения русских солдат с немецкими фашистами. В результате им удалось раскопать детали одного танка.
Отмечается, что фрагменты техники были разбросаны на несколько сотен метров. Поисковики до сих пор ищут недостающие части в земле. Есть предположение, что машина подорвалась на мине противника. По предварительным данным, найденный Т-34 входил в состав 19-го танкового корпуса. Известно, что данное подразделение участвовало в освобождении Севастополя весной 1944 года и действовал в Крымских горах. Судьба экипажа пока остается неизвестной, специалисты продолжают поиски.
KP.RU ранее писал, что недавно в Краснодарском крае поисковая экспедиция смогла найти детали истребителя Як-1б, принимавшего участие в сражениях Великой Отечественной войны. Экспертиза установила, что самолет был сбит в воздушном бою в 1943 году.