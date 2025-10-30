Почему молодежь хочет распределяться в родные города, рассказал спасатель-пожарный из Браслава

По его словам, желание помогать людям и спасать их в экстренных ситуациях появилось в 10-м классе, когда пришло время задумываться о выборе будущей профессии. «Не пожалел о своем выборе ни на мгновение. С начала работы я уже участвовал в спасении жизни человека. Тогда в МЧС поступило сообщение о сильном задымлении в квартире. Выяснилось, что мужчина поставил на плиту готовиться еду и уснул. Соседи увидели дым и вызвали пожарных. Мы приехали, вскрыли дверь и оперативно вытащили пострадавшего на свежий воздух. Эта история со счастливым концом, мужчина надышался дымом, мы передали его медикам», — рассказал Егор Щемелев.