Почему молодежь хочет распределяться в родные города, рассказал спасатель-пожарный из Браслава

30 октября, Браслав /Корр. БЕЛТА/. Молодые специалисты хотят после учебы возвращаться домой и работать по распределению в родных городах. Такое мнение журналистам высказал молодой специалист, спасатель-пожарный Браславского РОЧС Егор Щемелев во время встречи с руководством Палаты представителей Национального собрания Беларуси, которая прошла 30 октября в Браславском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
Егор Щемелев родился в Браславе, в этом году окончил Полоцкий государственный химико-технологический колледж и вернулся отрабатывать распределение на малую родину. «Работа очень интересная, коллектив добрый, коллеги приняли отлично. Условия работы прекрасные, все нравится. После обязательной отработки я бы хотел остаться в родном городе и дальше работать. Уехать я никогда не планировал, не люблю большие города, в маленьком мне уютнее», — отметил молодой специалист.
По его словам, желание помогать людям и спасать их в экстренных ситуациях появилось в 10-м классе, когда пришло время задумываться о выборе будущей профессии. «Не пожалел о своем выборе ни на мгновение. С начала работы я уже участвовал в спасении жизни человека. Тогда в МЧС поступило сообщение о сильном задымлении в квартире. Выяснилось, что мужчина поставил на плиту готовиться еду и уснул. Соседи увидели дым и вызвали пожарных. Мы приехали, вскрыли дверь и оперативно вытащили пострадавшего на свежий воздух. Эта история со счастливым концом, мужчина надышался дымом, мы передали его медикам», — рассказал Егор Щемелев.
С руководством Палаты представителей Национального собрания встретились молодые специалисты, которые недавно приехали по распределению в район, но уже успели достичь высоких результатов в своей профессиональной деятельности. Каждый смог задать интересующие его вопросы. Молодежь спрашивала, например, что делается в Беларуси для того, чтобы выпускники колледжей и вузов не уезжали в другие страны, какая поддержка оказывается молодым семьям и др. -0-
