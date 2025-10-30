Ричмонд
«Не подлежал обязательной регистрации». Минприроды прокомментировало ситуацию под Гомелем со сбежавшим на волю дикобразом

Минприроды отреагировало на дикобраза, терроризирующего деревню под Гомелем.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды высказались о ситуации с дикобразом на воле в Гомельском районе.

Ранее «Комсомолка» писала, что под Гомелем жители деревни бьют тревогу из-за дикобраза, который стал приходить по ночам.

Причем дикобраз, оказавшийся на воле, стал не только совершать ночные вылазки на огороды сельчан, но угрожал жителям внезапными нападками. Выяснилось, что в деревню Зябровка экзотическое животное попало из соседнего района. Дикобраз преодолел около 50 километров, оказавшись на воле в дикой природе. Специалисты Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды отметили, что беглец жил раньше на усадьбе «Лошадиный остров» в деревне Грановка Речицкого района, а сбежал еще минувшей весной.

При этом в Минприроды пояснили, что для Беларуси дикобраз не является аборигенным видом и не включен в перечень охраняемых видов СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. — Ред.).

— Поэтому дикобраз не подлежал обязательной регистрации в Минприроды, — отреагировали в ведомстве.

На данный момент необходимо решить вопрос о возврате дикобраза его законному владельцу. После животное возьмут под наблюдение.

— Специалисты проконтролируют, чтобы в дальнейшем животное содержалось в надлежащих условиях, соответствующих всем предъявляемым требованиям, — прокомментировали в Минприроды.

