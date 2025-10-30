«Не подлежал обязательной регистрации». Минприроды прокомментировало ситуацию под Гомелем со сбежавшим на волю дикобразом

Причем дикобраз, оказавшийся на воле, стал не только совершать ночные вылазки на огороды сельчан, но угрожал жителям внезапными нападками. Выяснилось, что в деревню Зябровка экзотическое животное попало из соседнего района. Дикобраз преодолел около 50 километров, оказавшись на воле в дикой природе. Специалисты Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды отметили, что беглец жил раньше на усадьбе «Лошадиный остров» в деревне Грановка Речицкого района, а сбежал еще минувшей весной.