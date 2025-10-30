Гид бросил на острове в Карелии туристов с детьми без связи и вещей

На острове в Карелии гид оставил группу туристов с детьми без связи и вещей — причиной стало прибытие путешественников к месту сбора с опозданием всего на 15 минут из-за травмы ребенка. Водитель с гидом не стали ждать туристов, и тем пришлось добираться до дома самостоятельно. Позднее в туристическом агентстве «Шарм-Трэвел» заявили, что не считают случившееся нарушением, сославшись на протокол, который подписали всего трое из 50 путешественников. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ.