«Не беру ни слова обратно»: глава МО Бельгии объяснил угрозу «стереть Москву»

Министр обороны Бельгии Тео Франкен охарактеризовал свои угрозы «стереть Москву с карты мира» как гипотетическую реакцию Североатлантического альянса (НАТО). Соответствующая публикация появилась в его социальных сетях.

— НАТО является оборонительным альянсом, но принцип ответного удара остается неоспоримым уже 76 лет. Вот что я имел в виду и не беру ни слова обратно, — написал он.

Тем не менее министр отдельно подчеркнул, что НАТО ведет войну с Россией, не стремится и не хочет этого конфликта.

Похожие на слова Франкена тезисы недавно прозвучали и в РФ. На фоне представления совершенного нового оружия — аппарата «Посейдон» — появились призывы испытать его на самой Бельгии. Пользователь под ником SelfMade в социальной сети Х выступил с таким предложением в комментариях к публикации заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Экс-президент ответил, что в таком случае «Бельгия исчезнет».

О том, что отечественная армия провела успешное испытание подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, заявил президент страны Владимир Путин.

