Похожие на слова Франкена тезисы недавно прозвучали и в РФ. На фоне представления совершенного нового оружия — аппарата «Посейдон» — появились призывы испытать его на самой Бельгии. Пользователь под ником SelfMade в социальной сети Х выступил с таким предложением в комментариях к публикации заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Экс-президент ответил, что в таком случае «Бельгия исчезнет».