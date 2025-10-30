Челябинцам объявили, какие города региона накроют дожди со снегом в первый день ноября. Скрин

«В Златоусте 1 ноября пойдет мокрый снег. Снег с дождем в этот день также ожидается в Верхнем Уфалее. Зимние осадки с моросью не исключены в Аше и Сатке. Ночные температуры будут доходить до околонулевых значений», — рассказали метеорологи. В Миассе на следующий день посыпятся снежные зерна.