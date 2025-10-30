Появились данные о девушке, похожей на Анну Цомартову, которую видел свидетель из Азербайджана

В конце сентября в семью Цомартовых обратился очевидец из Баку. Он сообщил, что 29 августа на улице 20 Января к нему подошла девушка с чемоданом и кнопочным телефоном. Она просила помочь вернуться в Россию, но потом уехала, не оставив контактов. Мужчина не хотел обращаться в полицию и после просьб матери связался с консульством России в Азербайджане и сообщить эту информацию.