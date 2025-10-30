Появились данные о девушке, похожей на Анну Цомартову, которую видел свидетель из Азербайджана

Девушку, которая просила прохожих в Баку помочь ей вернуться в Россию и была похожа на пропавшую в Дагестане ростовскую спортсменку Анну Цомартову, нашли. Об этом рассказала Диана Цомартова, мама исчезнувшей более полутора лет назад студентки.
— Девушку, которую увидел свидетель из Азербайджана, проверили. Ее зовут Сабина, она местная. Это не Анна, — сообщила Диана подписчикам телеграм-канала, посвященного поискам дочери.
Напомним, что студентка Ростовского юридического института МВД пропала в феврале 2024 года в Каспийске после соревнований по тайскому боксу. Она вышла на прогулку по берегу моря и не вернулась.
Анна пропала в феврале 2024 года. Фото: из архива семьи.
В конце сентября в семью Цомартовых обратился очевидец из Баку. Он сообщил, что 29 августа на улице 20 Января к нему подошла девушка с чемоданом и кнопочным телефоном. Она просила помочь вернуться в Россию, но потом уехала, не оставив контактов. Мужчина не хотел обращаться в полицию и после просьб матери связался с консульством России в Азербайджане и сообщить эту информацию.
Ранее сообщения об удивительно похожей на Анну девушке поступило из ОАЭ, где местная жительница прямо обратилась к пассажирке метро со словами: «Анна, это ты?», но получила ответ «Нет, вы обознались». Также сообщения очевидцев проверили в Грузии и Турции.
