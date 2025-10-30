Денис Пушилин постановил ликвидировать министерство обороны ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал постановление о ликвидации регионального Министерства обороны. Об этом стало известно в четверг, 30 октября.
— Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство обороны Донецкой Народной Республики…; утвердить состав ликвидационной комиссии, включив в случае необходимости государственных гражданских служащих иных исполнительных органов ДНР по согласованию с их руководителями, — говорится в указе.
Вместе с тем Пушилин распорядился предоставить ликвидационный баланс Министерства обороны республики, обеспечить финансирование расходов и установил срок завершения ликвидации в течение шести месяцев с момента вступления указа в силу. Сам указ активен со дня его подписания, передает РИА Новости.
Тем временем российская армия успешно продолжает освобождение республики. Несколькими днями ранее Пушилин сообщил, что российской армии удалось перерезать все пути снабжения Вооруженных сил Украины в окруженном Красноармейске.
Еще в конце августа глава ДНР заявил, что с освобождением населенного пункта Камышеваха весь юг региона перешел под контроль российской армии.