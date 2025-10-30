Стали известны дата и место похорон актёра Анатолия Меньщикова

Ранее KP.RU сообщал, что на 59 году жизни умер российский актер театра и кино Геннадий Назаров. Артист скончался от тяжелого заболевания почек. Кремация его тела прошла на Хованском кладбище. Назаров будет на Троекуровском кладбище рядом с супругой.