Стали известны дата и место похорон актёра Анатолия Меньщикова

Похороны заслуженного артиста России Анатолия Меньщикова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве в предстоящий понедельник, 3 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока.
«Анатолия Сергеевича похоронят в понедельник днем на Троекуровском кладбище», — сообщил он.
Напомним, актер Анатолий Меньщиков умер 30 октября 2025 года в возрасте 75 лет. Меньшиков проработал в Театре имени Евгения Вахтангова около 50 лет. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.
Ранее KP.RU сообщал, что на 59 году жизни умер российский актер театра и кино Геннадий Назаров. Артист скончался от тяжелого заболевания почек. Кремация его тела прошла на Хованском кладбище. Назаров будет на Троекуровском кладбище рядом с супругой.