Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РПЦ создаст специальную молитву для вразумления планирующих аборт женщин

Священный Синод РПЦ поручил синодальной богослужебной комиссии подготовить текст молебна о «вразумлении» женщин, намеренных прервать беременность. С таким предложением выступил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов, сообщается на официальном сайте РПЦ.

Молитву будут читать в день памяти 14 тысяч «вифлеемских младенцев», убитых царем Иродом 29 декабря.

Священный Синод РПЦ поручил синодальной богослужебной комиссии подготовить текст молебна о «вразумлении» женщин, намеренных прервать беременность. С таким предложением выступил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов, сообщается на официальном сайте РПЦ.

«Имели суждение об установлении дня особой молитвы о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе (аборт). Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов по изучении поступающих на имя Предстоятеля РПЦ обращений представил предложение относительно возношения особых молитв о недопущении убийств детей в материнской утробе», — говорится в сообщении РПЦ.

Согласно постановлению Синода, комиссия должна представить текст молебна до 1 декабря 2025 года. Молитву установили читать ежегодно 29 декабря (11 января по старому стилю) — в день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, убитых царем Иродом. В остальные дни года молебен будут совершать по обращениям граждан или по решению настоятелей храмов.

Решение Священного Синода РПЦ продолжает линию церковной активности по ограничению абортов в России. Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов сообщал, что более 40 регионов уже работают над ограничением проведения абортов в частных медучреждениях, а 25 субъектов РФ поддержали инициативу законодательного запрета склонения женщин к прерыванию беременности. Параллельно с ограничительными мерами в регионах запускаются программы поддержки рождаемости.