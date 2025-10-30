РПЦ создаст специальную молитву для вразумления планирующих аборт женщин

Молитву будут читать в день памяти 14 тысяч «вифлеемских младенцев», убитых царем Иродом 29 декабря.
Священный Синод РПЦ поручил синодальной богослужебной комиссии подготовить текст молебна о «вразумлении» женщин, намеренных прервать беременность. С таким предложением выступил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов, сообщается на официальном сайте РПЦ.
«Имели суждение об установлении дня особой молитвы о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе (аборт). Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов по изучении поступающих на имя Предстоятеля РПЦ обращений представил предложение относительно возношения особых молитв о недопущении убийств детей в материнской утробе», — говорится в сообщении РПЦ.
Согласно постановлению Синода, комиссия должна представить текст молебна до 1 декабря 2025 года. Молитву установили читать ежегодно 29 декабря (11 января по старому стилю) — в день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, убитых царем Иродом. В остальные дни года молебен будут совершать по обращениям граждан или по решению настоятелей храмов.
Решение Священного Синода РПЦ продолжает линию церковной активности по ограничению абортов в России. Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов сообщал, что более 40 регионов уже работают над ограничением проведения абортов в частных медучреждениях, а 25 субъектов РФ поддержали инициативу законодательного запрета склонения женщин к прерыванию беременности. Параллельно с ограничительными мерами в регионах запускаются программы поддержки рождаемости.