РПЦ создаст специальную молитву для вразумления планирующих аборт женщин

Согласно постановлению Синода, комиссия должна представить текст молебна до 1 декабря 2025 года. Молитву установили читать ежегодно 29 декабря (11 января по старому стилю) — в день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев, убитых царем Иродом. В остальные дни года молебен будут совершать по обращениям граждан или по решению настоятелей храмов.