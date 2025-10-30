Выпускники Мастерской новых медиа идут во власть

Лукашова более 20 лет работала в журналистике, в том числе на федеральных каналах. В 2021 году она в числе первых слушателей прошла обучение на программе «Мастерская новых медиа». До назначения она работала в Экспертном институте социальных исследований, занимаясь вопросами информационной политики в Курской области и Луганской Народной Республике. Среди ее задач на новой должности — выполнение поручений президента и налаживание открытого диалога с жителями приграничного региона.