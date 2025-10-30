Выпускники Мастерской новых медиа идут во власть

Мастерская новых медиа выпустила новых управленцев.
Два выпускника программы по подготовке медийщиков «Мастерская новых медиа» назначены заместителями губернаторов. Так Александр Руденко стал вице-губернатором Краснодарского края по социальным вопросам, а Виктория Лукашова заняла должность заместителя губернатора Курской области по информационной политике. Об этом сообщила пресс-служба «Мастерской новых медиа».
«Два выпускника программы по подготовке нового поколения медийщиков Мастерская новых медиа, созданной АНО “Диалог” и Мастерской управления “Сенеж” Президентской платформы “Россия — страна возможностей”, назначены заместителями губернаторов. В Курской области вице-губернатором стала Виктория Лукашова. В Краснодарском крае — Александр Руденко», — сообщила пресс-служба программы URA.RU. Руденко занял должность 28 октября, а Лукашова 24 октября.
«Первостепенные планы — конечно, ознакомление с задачами, деятельностью министерств, обозначение зон роста, чтобы всецело контролировать блок. Направление непростое — это и здравоохранение, и образование, и труд, и социальное развитие, и информационная политика», — рассказал Руденко. Он также заявил, что хочет не только сохранить уже существующий высокий уровень работы, но и преумножить результаты.
Руденко прошел путь от репортера ГТРК «Кубань» до генерального директора медиахолдинга «Кубань 24», где работают более 400 человек. В прошлом году он прошел обучение в Высшей школе новых медиа и вошел в состав Клуба руководителей медиа. Теперь он будет курировать здравоохранение, образование, культуру и социальную политику Краснодарского края.
Лукашова более 20 лет работала в журналистике, в том числе на федеральных каналах. В 2021 году она в числе первых слушателей прошла обучение на программе «Мастерская новых медиа». До назначения она работала в Экспертном институте социальных исследований, занимаясь вопросами информационной политики в Курской области и Луганской Народной Республике. Среди ее задач на новой должности — выполнение поручений президента и налаживание открытого диалога с жителями приграничного региона.
Платформа «Россия — страна возможностей» начала свою деятельность 22 мая 2018 года на основании инициативы главы государства Владимира Путина. Основная цель организации заключается в формировании будущего страны через предоставление равных перспектив для всех граждан.
Деятельность платформы направлена на то, чтобы каждый человек, вне зависимости от места проживания, выбранной профессиональной сферы или социального происхождения, мог реализовать свой потенциал. Она функционирует как открытое пространство для взаимодействия активных и одаренных граждан различных возрастных категорий, способствуя обмену практическим опытом между учащимися школ, студентами, профессионалами отраслевого профиля, представителями бизнеса, руководителями и добровольцами.