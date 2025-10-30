Ричмонд
Пушилин ликвидировал минобороны ДНР

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушили распорядился ликвидировать местное министерство обороны. Об этом говорится в указе главы ДНР.

Пушилин утвердил документ об упразднении ведомства.

«Постановляю: ликвидировать министерство обороны Донецкой Народной Республики», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы. Ликвидацию ведомства планируется завершить за полгода.

«Постановляю: ликвидировать министерство обороны Донецкой Народной Республики», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы. Ликвидацию ведомства планируется завершить за полгода.

Ликвидация министерства обороны ДНР происходит на фоне продолжающихся боевых действий в регионе. Ранее российское Министерство обороны сообщало об установлении контроля над населенными пунктами ДНР, включая Ленино, что свидетельствует об активизации военных операций в этой части конфликта.