Пушилин ликвидировал минобороны ДНР

Ликвидация министерства обороны ДНР происходит на фоне продолжающихся боевых действий в регионе. Ранее российское Министерство обороны сообщало об установлении контроля над населенными пунктами ДНР, включая Ленино, что свидетельствует об активизации военных операций в этой части конфликта.