Движение ХАМАС передало Израилю останки двух погибших заложников

«Два гроба с телами погибших заложников недавно пересекли границу государства Израиль, их направили в Институт судебной медицины, где пройдет процедура опознания», — следует из заявления ЦАХАЛ.
Также уточняется, что передача тел погибших заложников прошла при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста.
Ранее сообщалось, что Армия Израиля объявила о возобновлении соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа после серии ударов, в результате которых были ликвидированы десятки террористических целей.
