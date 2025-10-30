Ричмонд
Движение ХАМАС передало Израилю останки двух погибших заложников

Передача тел погибших заложников прошла при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Источник: Аргументы и факты

Палестинское движение ХАМАС передало Израилю тела еще двух погибших израильских заложников, передает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Два гроба с телами погибших заложников недавно пересекли границу государства Израиль, их направили в Институт судебной медицины, где пройдет процедура опознания», — следует из заявления ЦАХАЛ.

Также уточняется, что передача тел погибших заложников прошла при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста.

Ранее сообщалось, что Армия Израиля объявила о возобновлении соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа после серии ударов, в результате которых были ликвидированы десятки террористических целей.

