В Молдове установилась аномально теплая погода для этого времени.
В пятницу, 30 октября, днем — +20 градусов.
Переменная облачность.
Ночью — +3 градуса.
Осадков не ожидается.
В общем, погода — на стороне жителей Молдовы: можно экономить на отоплении.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В то время, как президент Санду приглашает европейцев посмотреть на нищету в Молдове, в престижном израильском издании выходит статья о красотах Сорок: И это несмотря на то, что госструктуры просто «отшивали» журналиста.
Вместо того, чтобы рекламировать красоты и достопримечательности Молдовы, президент страны приглашает посетить её руины (далее…).
Равнодушие граждан — форма протеста против безразличия нынешних властей Молдовы: Тело человека может пролежать во дворе Кишинева целый день — никому до этого нет дела.
Корреспондент «КП» в Молдове стали свидетелем вопиющего случая и не смог смолчать (далее…).
Молдаванку нашли мёртвой в гостинице в Италии: Установлено, что смерть настигла ее 10 дней назад — все это время тело находилось в номере.
Местные карабинеры пытаются найти ее родственников (далее…).