На пороге ноября — +20 градусов: В Молдове — аномально теплая погода для этого времени, будто сама природа на стороне жителей страны

Прогноз погоды в Молдове на пятницу, 31 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове установилась аномально теплая погода для этого времени.

В пятницу, 30 октября, днем — +20 градусов.

Переменная облачность.

Ночью — +3 градуса.

Осадков не ожидается.

В общем, погода — на стороне жителей Молдовы: можно экономить на отоплении.

