Чжан Вэньчуань: глобальное гендерное равенство имеет особое значение в построении мирного и безопасного будущего

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темы глобального гендерного равенства, развития дружественных обменов имеют огромное значение в современной мировой и мирной повестке. Такую точку зрения выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань на китайско-белорусском семинаре по теме молодежных и женских обменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Обеспечение гендерного равенства является общим стремлением международного сообщества. Недавно в Пекине успешно состоялся Глобальный саммит женщин. В нем приняли участие представители более 110 стран, включая Беларусь, что в полной мере продемонстрировало пристальное внимание международного сообщества к проблемам женщин и неустанные усилия Китая по продвижению глобального гендерного равенства», — сказал глава китайской дипломатической миссии.
Он подчеркнул, что на саммите Председатель КНР Си Цзиньпин большое внимание уделил сотрудничеству с международными организациями для реализации совместных проектов по женской тематике, улучшению качества жизни населения.
«Китай всегда рассматривает гендерное равенство как основу национальной политики и настаивает на усилении роли женщин при централизованном планировании государственного развития», — отметил посол. Он обратил внимание, что средняя продолжительность жизни женщин в Китае достигла 80,9 года, женщины составляют более 40% занятого населения и треть специалистов в новых отраслях, таких как цифровая торговля, электронная коммерция, девушки составляют больше половины студентов высших учебных заведений. Сотни миллионов китайских женщин реализуют свой талант в различных сферах, внося вклад в развитие страны.
«Беларусь также придает огромное значение роли женщин в жизни государства. Президент Александр Лукашенко отмечает, что женщины олицетворяют собой Беларусь — красивую, сильную, устремленную в счастливое будущее», — добавил Чжан Вэньчуань.
«Наше общее видение заключается в совместном создании прекрасного будущего. Китай готов вместе со всеми заинтересованными сторонами, включая Беларусь, углублять взаимопонимание, объединять общие усилия, воплощать в жизнь новую главу построения Сообщества единой судьбы человечества, в котором также активно участвует и ваша страна», — резюмировал посол. -0-