Чжан Вэньчуань: глобальное гендерное равенство имеет особое значение в построении мирного и безопасного будущего

«Китай всегда рассматривает гендерное равенство как основу национальной политики и настаивает на усилении роли женщин при централизованном планировании государственного развития», — отметил посол. Он обратил внимание, что средняя продолжительность жизни женщин в Китае достигла 80,9 года, женщины составляют более 40% занятого населения и треть специалистов в новых отраслях, таких как цифровая торговля, электронная коммерция, девушки составляют больше половины студентов высших учебных заведений. Сотни миллионов китайских женщин реализуют свой талант в различных сферах, внося вклад в развитие страны.