Доля малоинвазивных операций в Беларуси выросла до 43%, в отдельных районах — до 70%

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси доля малоинвазивных операций выросла с 25% до 43%, а в отдельных районах — до 70%. Об этом сообщил журналистам директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Олег Руммо на полях IV Международного эндовидеохирургического форума «На ростанях», передает корреспондент БЕЛТА.
В Беларуси продолжается реализация концепции развития хирургической службы, рассчитанная до конца 2025 года. «Нам удалось достичь неплохих результатов, с моей точки зрения. В это непростое время — и ковид, и геополитические вызовы — серьезным образом расширили спектр выполняемых малоинвазивных операций, прежде всего в нашем регионе», — сказал Олег Руммо.
Так, количество операций, которые выполняются малоинвазивным, то есть наиболее современным, наиболее удобным для пациентов способом, который дает меньшее количество осложнений, сокращает время пребывания пациентов и ускоряет реабилитацию, за это время выросло с 25% до 43%. В отдельных районах-флагманах процент этих операций доходит до 60−70%.
«За этим стоит огромная работа, которую проводит вся страна. Мне очень приятно сказать, что наши коллеги из Республиканского клинического медицинского центра Управделами Президента — одни из драйверов этого процесса. Они наряду с нашим центром, университетскими клиниками проводят колоссальную работу по распространению этих технологий в регионы. И это очень здорово», — отметил директор центра.
В ближайшее время ожидается переход на новый уровень. «Мы сможем подняться еще на одну ступеньку — роботической хирургии. На сегодняшний момент роботические технологии — это тоже один из драйверов малоинвазивных вмешательств, — добавил Олег Руммо. — Наверное, в регионы их пока инсталлировать не имеет смысла, но в ведущих лечебных учреждениях такие роботические комплексы должны быть».
Он обратил внимание, что в этом отношении существует большая программа сотрудничества с китайскими партнерами. В декабре ожидается поставка в МНПЦ одного из самых современных китайских роботов. Минздравом принято решение в следующем году инициировать закупку комплексов еще для нескольких центров, в частности РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова, РНПЦ детской хирургии.
«Областные клинические больницы не отстают в этом вопросе. В рамках строительства нового хирургического корпуса Минской областной клинической больницы планируется закупка подобного роботического комплекса. В Брестской областной клинической больнице тоже прорабатываются вопросы по его приобретению», — рассказал Олег Руммо.
По его словам, на первых порах такие комплексы будут концентрироваться в республиканских центрах — РКМЦ, МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. «Но в последующем, если эти технологии станут не столь дорогими и продемонстрируют свое преимущество перед лапароскопией, мы будем готовы к тому, чтобы обучить специалистов в районах», — отметил директор центра. -0-