В США задержали рейс на 4 часа из-за подравшихся стюардесс

В США пассажиры рейса United Airlines провели несколько лишних часов в аэропорту после того, как на борту самолета произошел конфликт между стюардессами, сообщает Daily Mail.
Инцидент случился на борту Airbus A320, направлявшегося из Де-Мойна (Айова) в Чикаго. Рейс был назначен на 11:26 утра, однако вместо стандартной предполетной инструкции безопасности пассажиры стали свидетелями ссоры между двумя членами экипажа, которая переросла в драку.
В конфликт вмешался менеджер авиакомпании, который принял решение отстранить весь экипаж и заменить его новым составом. В 12:10 пассажиров попросили покинуть самолёт до урегулирования инцидента.
После нескольких часов ожидания рейс вылетел в 15:24 — примерно на четыре часа позже запланированного времени.
В United Airlines воздержались от подробных комментариев, отметив, что обеспечение безопасности и соблюдение профессиональных стандартов экипажа является для компании приоритетом.
В соцсетях пассажиры с иронией написали, что «рейс задержали из-за спора о кофе».
