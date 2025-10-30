В США задержали рейс на 4 часа из-за подравшихся стюардесс

Инцидент случился на борту Airbus A320, направлявшегося из Де-Мойна (Айова) в Чикаго. Рейс был назначен на 11:26 утра, однако вместо стандартной предполетной инструкции безопасности пассажиры стали свидетелями ссоры между двумя членами экипажа, которая переросла в драку.