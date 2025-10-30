Госдума во втором чтении одобрила отработки для студентов-медиков

Государственная дума России приняла во втором чтении законопроект о реформировании медицинского образования, который включает введение полностью целевого обучения в ординатуре и систему наставничества. К чтению депутаты подготовили около 50 поправок, из которых 29 были отклонены.
В первоначальной версии законопроекта предполагалось, что выпускники медицинских и фармацевтических программ, прошедшие первичную аккредитацию специалиста, будут работать под руководством наставника. Теперь это условие касается только выпускников медицинских образовательных учреждений.
Министерство здравоохранения определит конкретный срок наставничества, учитывая специальность и место работы выпускника вуза или колледжа. При этом продолжительность наставничества не может превышать трех лет, передает РБК.
В законопроекте, разработанном Минздравом России и одобренном комиссией по законопроектной деятельности правительства РФ также содержится предложение, согласно которому в России студенты, поступающие на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования, будут обязаны заключать договор о целевом обучении.