Бьянка вслед за Сидни Суини вышла на дорожку в откровенном платье и сверкнула прелестями

Певица Бьянка решила впечатлить поклонников по примеру американской актрисы Сидни Суини и появилась на премии Жара Media Awards в прозрачном платье. Кадры с мероприятия предоставил корреспондент Life.ru.

Источник: Life.ru

Звезда предстала перед прессой практически неглиже, прикрыв грудь специальными накладками.

Ранее Life.ru сообщал, что Сидни Суини пришла на церемонию в просвечивающем платье, почти не скрывающем её фигуру. Актриса известная по сериалу «Эйфория», с юмором отреагировала на слухи о своём участии в новом фильме о Джеймсе Бонде, заявив на церемонии Variety Power of Woman, что даже не знакома со сценарием и готова сыграть самого Агента 007. Подчеркнув свою любовь к франшизе, звезда оставила интригу относительно возможного появления в картине, отметив, что решение будет зависеть от предлагаемого сценария.

