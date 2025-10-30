Бьянка вслед за Сидни Суини вышла на дорожку в откровенном платье и сверкнула прелестями

Ранее Life.ru сообщал, что Сидни Суини пришла на церемонию в просвечивающем платье, почти не скрывающем её фигуру. Актриса известная по сериалу «Эйфория», с юмором отреагировала на слухи о своём участии в новом фильме о Джеймсе Бонде, заявив на церемонии Variety Power of Woman, что даже не знакома со сценарием и готова сыграть самого Агента 007. Подчеркнув свою любовь к франшизе, звезда оставила интригу относительно возможного появления в картине, отметив, что решение будет зависеть от предлагаемого сценария.