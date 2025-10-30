Звездная роль, смерть сына и одиночество: Раисе Рязановой — 81 год

«И все кончилось в моей жизни. Сын — это ведь были мои руки, мои глаза. Это было все! Он ушел — и все. И вот у меня рухнуло — и дело мое, и здоровье. Упало и, мне кажется, до сих пор еще не поднялось. Потому что на протяжении всего этого времени я ни разу не заснула, чтобы не заплакать», — рассказывала актриса aif.ru.