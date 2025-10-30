От монастыря до космодрома: два века строгановцы хранят традиции монументального искусства

— Историческая дата открытия Строгановской школы — 31 октября 1825 года, но юбилейные мероприятия у нас запланированы на декабрь — это конференции, встречи с художниками и выпускниками, выставки. Наше 200-летие воспринимается как возможность прикоснуться к процессу творчества, и мы готовы открыть секреты нашего мастерства. Если меня просят описать историю института в двух словах, я всегда говорю: «Это путь от монастыря до космодрома». Эта фраза действительно описывает нашу работу за все это время. Мы занимаемся иконописью и реставрацией храмов. Один из наших важных партнеров сейчас — космодром Плесецк. Мы разрабатываем комфортные условия для специалистов индустрии, которой гордится целая страна. Строгановка — особый цельный организм. Каждое художественное учебное заведение имеет свой взгляд и требование, и потому готовиться к нам надо, учитывая это. Наше образование имеет универсальный код — выпускники могут работать в любой области художественного творчества. Мы строим процесс обучения так, чтобы студенты могли получать знания и из других направлений. Разумеется, важны и цифровые навыки студентов, умение работать в самых современных программах, но все это должно оставаться инструментом в руках умелого художника, поэтому традиционные формы обучения, развитие навыков рисунка и живописи остаются важными элементами. Любое образование должно строиться на овладении академическими основами, а инновационные технологии — дополнительный инструмент. Суммарное овладение этими навыками и знаниями отличает нас от западных художественных школ и дает нам непреодолимое преимущество.