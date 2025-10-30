От монастыря до космодрома: два века строгановцы хранят традиции монументального искусства

31 октября 1825 года был основан Российский государственный художественно-промышленный университет имени Строганова. Накануне дня рождения учебного заведения корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в стенах знаменитой Строгановки, заглянула в мастерские, пообщалась с преподавателями и узнала, как сейчас обучают специалистов, работающих во всех сферах промышленного дизайна, декоративно-прикладного и монументального искусства.
На учебное заведение с многовековой историей всегда направлено пристальное внимание — необходимо держать марку. Строгановка была кузницей кадров для нескольких поколений художников — это училище окончили Александр Дейнека, Татьяна Маврина, Кукрыниксы, Сергей Образцов, Александр Адабашьян, Александр Бурганов…. Перечислять можно до бесконечности! Сейчас стены университета пропитывает демократичная атмосфера творческого духа, молодой энергии. При этом свобода никак не мешает овладевать мастерством на высочайшем уровне.
Из прошлого к настоящему.
1 сентября во дворе университета был открыт памятник основателю, графу Сергею Строганову — первый в России. Именно он почувствовал необходимость создания особой школы художников, где искусство неотрывно от жизни, соединено с ней, а мастерство достигает высочайшего уровня, ни в чем не уступающего европейскому, который в то время еще считался эталоном изящества и красоты. Революционным было и его решение принимать в училище представителей всех сословий только по таланту, и в одной мастерской могли оказаться и представители богатейших семей империи, и крепостные крестьяне, дару которых благоволили их владельцы.
Монумент Строганову был полностью изготовлен в стенах института. Над ним работали студенты и преподаватели кафедры монументально-декоративной скульптуры под руководством заслуженного художника РФ Марии Бургановой.
— Наша кафедра существует с самого основания, с 1825 года. К преподаванию были привлечены итальянские скульпторы, которые участвовали в восстановлении послепожарной Москвы. Один из них — Доменико Желярди. С момента своего основания мы были ориентированы на архитектурную пластику, на создание искусства для городских пространств, — рассказывает Мария Александровна. — Строгановка закрывалась только на годы Великой Отечественной войны, а потом, в 1945-м, имела особое значение — страну нужно было восстанавливать после войны, и все сооружения должны были стать подарком народу-победителю. Вы не представляете, с какой гордостью мы ходим по Москве — послевоенные станции метро, входная арка Парка Горького, скульптуры Речного вокзала…. Все это наши делали!
Сейчас по-прежнему главный принцип строгановской школы — все задания студентов основаны на практических задачах, поставленных реальными заказчиками. Например, сейчас студент второго курса Егор Исаев работает надмемориальной доской уничтоженного храма Спаса Преображения на Братском кладбище.
— Храм был построен после Первой мировой войны в память о павших воинах. Престолы были освящены в честь тезоименных святых Михаила и Андрея Катковых — меценатов, пожертвовавших на строительство, — рассказывает молодой скульптор. — В советское время храм был разрушен, и на его месте стоит другое здание, на котором и планируется установить мемориальную доску. В сентябре я разработал эскиз, который был утвержден, и сейчас уже начал работу над полным размером.
К 200-летию университета было приурочено еще одно знаменательное событие — открытие на первом этаже часовни, освященной в честь Елизаветы Романовой. Великая княгиня Елизавета Федоровна была попечителем Императорского Строгановского училища. Все, от росписей и иконостасов до софы, тоже сделано руками студентов. Над образами святых и декоративным убранством работали студенты и преподаватели сразу нескольких направлений, одно из которых — кафедра реставрации монументально-декоративной живописи.
— Только два учебных заведения готовят таких специалистов — мы и Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени Штиглица, — рассказала руководитель кафедры Наталья Борисова. — Наши студенты работают с подлинными памятниками из собраний российских музеев и помогают сохранять уникальные произведения искусства.
Так, сейчас в мастерских студенты приступают к первому этапу работы по восстановлению и сохранению фрагментов фресок XVII века из затопленного Калязинского монастыря.
Повод для гордости.
Многопрофильность учебного заведения наглядно отражается в его интерьере. Каждый этаж здесь не похож на другой — если в коридорах рядом с кабинетами кафедры скульптуры стоят копии античных памятников, то на контрасте с ней этаж, где располагается кафедра промышленного дизайна, кажется футуристичным объектом. Здесь можно увидеть проекты студентов — например, мобильные химические лаборатории для школ. Работа здесь ведется с применением самых инновационных программ и технологий, а партнерами, ставящими задачи студентам, становятся ведущие технологические компании и университеты. У кафедры множество поводов для гордости, и один из них — недавно разработанный проект орбитальной станции по заказу «Роскосмоса».
— Мы выезжали в центры подготовки космонавтов, связывались с теми, кто на орбите, чтобы выяснить все детали, особенности, — увлеченно рассказывает завкафедры промышленного дизайна Татьяна Монина. — Мы разработали комфортную систему навигации и технические решения, позволяющие максимально эффектно использовать небольшое пространство. Но, кроме того, нам важно было поиграть с освещением, чтобы дневное настраивало на работу, а вечернее, наоборот, добавляло немного уюта и спокойствия. Проект был принят, и нам особенно важно, что «Роскосмос» уже представил его как потенциально возможный президенту РФ!
На кафедре промышленного дизайна разрабатываются очень разные вещи — от детских модульных конструкторов до системы протезирования для служебных собак крупных пород. Все это делается совместно с инженерами и консультациями профессионалов, а многие даже внедряются в производство — в условиях импортозамещения кафедра стала фактически незаменимой.
— Буквально на днях мы получили патент на проект современной коляски с костылями — это очень важная практическая задача, поскольку не существует доступного промежуточного звена между коляской и экзоскелетом, — объясняет Татьяна Александровна. — Мы придумали, как решить эту проблему. Кроме того, разработанный у нас проект бионического протеза стопы уже даже внедрен в производство — выпущена первая сотня!
В этом году на кафедре появилось новое направление — дизайн и режиссура анимации и компьютерных игр. Преподавать на нем будут практики, лидеры индустрии.
— Мы считаем, что российских игр сейчас недостаточно, а в связи с внешнеполитической обстановкой очевидна необходимость развития собственной гейм-индустрии, ведь видеоигры напрямую влияют на нашу молодежь, — отмечает завкафедрой.
Решение неожиданных задач.
Любопытная точка на строгановской карте — кабинет Александра Родченко, интерьеры которого полностью повторяют все эскизы художника, одержимого идеями практичности и функциональности. Сейчас здесь работает кафедра дизайна мебели. При кажущейся простоте и понятности направления здесь тоже ведется исследовательская и научная деятельность.
— Нам важно не просто научить студентов видеть объемы, создавать реальные мебельные гарнитуры или отдельные предметы, но и показать им существующие проблемы, которые можно решить с помощью дизайна, — рассказывает завкафедрой Лилия Макарова.
Так, один из проектов был разработан для нефтяных компаний — их специфика заключается в том, что сотрудники приезжают на вахты. Как показывает практика, сейчас они чаще всего живут во временных вагончиках.
— Мы провели исследование и доказали, что этот аспект напрямую влияет на производительность труда, и если обеспечить им бытовой комфорт, то результаты работы изменятся, — рассказывает Лилия Нургаязовна. — Разработав все эскизы и концепции со студентами, мы предложили их игрокам рынка самостоятельно, и уже нашли тех, кто понимает важность этой проблемы — специалисты посетили нашу кафедру, познакомились в наработками, и есть шанс, что скоро ситуация изменится.
Так же, как и на остальных направлениях, студенты работают с производствами, и обязательным этапом становится прототипирование — создание на производстве реального предмета, чтобы проверить идею в реальности.
Хрупкость и изящество.
В университете существует и кафедра керамики — здесь тоже обеспечивается весь цикл производства, включая обжиг и глазурование. На первом курсе студенты только изучают объем, но постепенно переходят в работе со сложнейшими и изысканными материалами вроде фаянса и фарфора.
— Самое ценное для строгановской школы керамики — умение создать и раскрыть художественный образ, будь то миниатюрная пластика или сервизный набор, — рассказывает завкафедрой Елена Юдина.
В мастерских нынешних студентов все полки уставлены необычными работами. Например, плоская тарелка с портретами всех главных героев из произведений Достоевского, или с зарисовкой студенческой жизни. Полет фантазии ничем не ограничен. Например, в коридоре красуется дипломная работа — керамическая инсталляция, в которой увековечены отговорки студентов: «Флешку дома забыла», «Я думал, что успею», «Думал, что просмотр отменили», «Эскизы украли!».
— Знаете, нам часто говорят, мол, другие училища и школы всегда опознаются по почерку, некоему общему стилю, — говорит Елена Александровна. — Нас же узнать так невозможно, и в этом — наша гордость! Нам важно, что выпускники и студенты не работают по лекалам и клише, а для каждого проекта находят свой метод, свой язык и образ, не воспроизводят стандартные решения.
МНЕНИЕ.
Преимущество отечественной школы.
Сергей Курасов, ректор РГХПУ имени С. Г. Строганова:
— Историческая дата открытия Строгановской школы — 31 октября 1825 года, но юбилейные мероприятия у нас запланированы на декабрь — это конференции, встречи с художниками и выпускниками, выставки. Наше 200-летие воспринимается как возможность прикоснуться к процессу творчества, и мы готовы открыть секреты нашего мастерства. Если меня просят описать историю института в двух словах, я всегда говорю: «Это путь от монастыря до космодрома». Эта фраза действительно описывает нашу работу за все это время. Мы занимаемся иконописью и реставрацией храмов. Один из наших важных партнеров сейчас — космодром Плесецк. Мы разрабатываем комфортные условия для специалистов индустрии, которой гордится целая страна. Строгановка — особый цельный организм. Каждое художественное учебное заведение имеет свой взгляд и требование, и потому готовиться к нам надо, учитывая это. Наше образование имеет универсальный код — выпускники могут работать в любой области художественного творчества. Мы строим процесс обучения так, чтобы студенты могли получать знания и из других направлений. Разумеется, важны и цифровые навыки студентов, умение работать в самых современных программах, но все это должно оставаться инструментом в руках умелого художника, поэтому традиционные формы обучения, развитие навыков рисунка и живописи остаются важными элементами. Любое образование должно строиться на овладении академическими основами, а инновационные технологии — дополнительный инструмент. Суммарное овладение этими навыками и знаниями отличает нас от западных художественных школ и дает нам непреодолимое преимущество.
В ТЕМУ.
Гордостью Строгановки является также ее музей декоративно-прикладного и промышленного искусства, основанный в 1864 году. Это был первый в России художественно-промышленный музей, открытый для широкой публики в 1868 году. Руководство Строгановского училища, а затем ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа и воссозданного в 1945 году Строгановского училища уже в статусе высшего заведения всегда активно проводило в жизнь идею возрождения национальных традиций в изобразительном и декоративном искусстве, художественной промышленности и индустриальном производстве. Сейчас музей доступен для посетителей.
СПРАВКА.
РГХПУ имени С. Г. Строганова — старейшее художественно-промышленное учебное заведение России. В 1920 году решением Совнаркома Строгановское училище вошло в состав авангардной школы изобразительного искусства, дизайна и архитектуры мировой известности ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. В разное время здесь преподавали Михаил Врубель, Алексей Щусев, Федор Шехтель, Константин Коровин, Александр Герасимов, Александр Родченко, Гелий Коржев и многие другие ведущие мастера отечественного искусства. В 2022 году вуз получил статус университета, что полностью отражает многопрофильный характер учебного заведения и наличие всех ступеней в области художественного и художественно-промышленного образования. Сейчас в составе профессорско-преподавательского корпуса 11 членов Российской академии художеств и 5 членов-корреспондентов, 11 докторов наук и 129 кандидатов наук.