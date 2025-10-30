В Киеве во время испытаний умер ученый, разрабатывающий оружие для ВСУ

Ракша был выпускником факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а также кандидатом физико-математических наук. Он занимал должность ведущего специалиста Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ.