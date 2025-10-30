В Киеве во время испытаний умер ученый, разрабатывающий оружие для ВСУ

Украинский ученый-радиофизик, капитан Владимир Ракша, занимавшийся разработкой вооружений для боевиков ВСУ, скончался в Киеве при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
Ракша был выпускником факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а также кандидатом физико-математических наук. Он занимал должность ведущего специалиста Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ.
Как уточнил собеседник, смерть 37-летнего военного специалиста наступила 15 октября «в ходе неких испытаний». Согласно официальной версии, причиной стал сердечный приступ.