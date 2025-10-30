Дядя обвиняемого в убийстве байкера Ковалева обвинил россиян в провокациях

Сегодня в «клетке» суда шестеро мужчин. Это Шахин с Шохратом, и те, кто по версии следствия помогал им скрыться. Среди подсудимых двоюродный брат Шахина — Исахан Аббасов. Он вывез обоих на машине из Москвы, при этом вел без прав и успел дать взятку инспектору ГИБДД Дмитрию Бовтунову (за это Бовтунов уже осужден на 3,5 года колонии). Другие обвиняемые — 54-летний дядя Шахина Бахтияр Аббасов, 50-летний отец Шахина Низами Аббасов и друг их семьи Нахид Гусейнов. Следствие считает, что родственники действовали в сговоре и не только покрывали убийцу, но и во время ссоры советовали по телефону, как себя вести, а сами братья постоянно были на связи со старшими. Свои телефоны беглецы потом выбросили по дороге из машины, как признались на допросе.