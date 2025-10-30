В Нью-Йорке объявили режим ЧП в связи с шатдауном

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в ходе пресс-конференции объявила режим чрезвычайного положения в связи с приостановкой федерального финансирования программы продовольственных талонов из-за продолжающегося шатдауна.
С 1 ноября около 42 млн американцев, включая более 3 млн жителей Нью-Йорка, могут остаться без продовольственной помощи.
«Сегодня я официально объявляю чрезвычайное положение… Это ЧП в сфере продовольственной безопасности, и я намерена задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы жители Нью-Йорка не голодали», — заявила Хокул.
В связи с кризисом власти штата выделят 65 миллионов долларов на экстренную продовольственную помощь. На сайте губернатора говорится, что этих средств хватит на 40 млн порций еды.
В Соединённых Штатах 1 октября начался новый финансовый год, при этом Конгресс не смог согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон накануне сообщил, что финансовые потери США составят десятки миллиардов долларов ежедневно, если шатдаун продлится после 1 ноября.