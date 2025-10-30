Life.ru публикует эпичное видео эвакуации раненого бойца ВС РФ на Покровском направлении

Ранее Life.ru показывал работу военнослужащих 164-й отдельной мотострелковой бригады, которые под вражеским огнём и при постоянной угрозе со стороны дронов эвакуировали раненого бойца на Луганском направлении. Операция проводилась при огневой поддержке российского вертолёта, прикрывавшего группу на всём маршруте, при этом бойцы успевали оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь. Подразделение, недавно получившее гуманитарную помощь от Народного фронта, включая детектор «Булат», медикаменты и два автомобиля, продолжает выполнять боевые задачи в сложных условиях.