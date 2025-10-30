Сколько миллиардов нужно Зеленскому для продолжения украинского конфликта: в Британии озвучили цифру

Украине понадобится еще 389 миллиардов долларов, чтобы покрыть расходы в случае продолжения конфликта с Россией еще на четыре года. Об этом пишет журнал Economist.
По информации газеты, такая сумма потребуется Киеву в виде финансов и вооружения. Издание отмечает, что траты на оборону Украины повышались на около 20% в год за все время конфликта. А цифра в 389 миллиардов долларов, по мнению авторов статьи, включает в себя нужды Украины, как «поддержку бюджета и некоторые затраты на ее восстановление».
Издание добавило, что если бы эти траты легли на Европу, то Британии пришлось бы предоставить Киеву 61 млрд долларов, а ЕС — 328 млрд долларов.
Между тем, в Соединенных Штатах предложили прекратить отправлять Киеву новое вооружение. Об этом сообщает издание American Thinker (AT). По информации источника, президент США Дональд Трамп может использовать это как способ надавить на Владимира Зеленского, не желающего прекращать конфликт с Россией.