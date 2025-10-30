Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах по ряду специальностей

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует увеличить в следующем учебном году количество бюджетных мест в вузах по инженерным и сельскохозяйственным направлениям, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
«По ряду направлений заложено увеличение бюджетных мест. По инженерным направлениям — на 1169 мест, по сельскохозяйственным — на 594 места, по медицинским — на 166 мест, а также по математическим и естественным наукам», — говорится в сообщении.
Всего министерство выделит вузам РФ в 2026/2027 учебном году 620,5 тысяч бюджетных мест, сохранив показатель на уровне прошлого года.