Однажды, сотню лет назад. «Хроники русской революции» вызвали споры

Есть ощущение, что для 88-летнего Кончаловского эта картина — то самое полотно, которое он сам назовет главным в жизни, и которое он, как творец, полюбит больше остальных «детей». Кстати, автор имеет право на осмысление эпохи по-своему и передачу этого авторского видения. Но тут, похоже, масштаб «срикошетит» сверхдолгим обсуждением и обсасыванием деталей фильма на предмет исторических соответствий и всего такого прочего. Пока же после просмотра нескольких серий можно ответить на вопрос, отчего многим кажется, что придуманные герои получились у режиссера лучше, чем те, что имеют исторические «корни». От придуманных «лиц» мы не ждем ничего: они могут нравиться, не нравиться, восхищать — как Мизев в образе Лютера. Герои же исторические напрягают. Мы предъявляем к ним особые требования и не готовы отказываться от штампов, которые сидят в голове. Скажу так: понимая масштаб личности «дедушки Ленина», я оказалась не готова увидеть его в суетливом мальчише-коротыше, которого явил миру Евгений Ткачук, но с восторгом принимаю образ злодея Распутина (Максим Колесниченко). Словом, показ вас «возбудит». При общем просмотре он гарантирует споры за вечерним чаем, но разве это не здорово?