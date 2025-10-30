Однажды, сотню лет назад. «Хроники русской революции» вызвали споры

На телеканале «Россия» 27 октября состоялась знаковая премьера, начался телепоказ загодя нашумевших «Хроник русской революции». Начало показа ознаменовалось скандалом: зрители встретили сериал критикой.
Актерский ансамбль критиковать трудно: тут собраны лучшие их лучших. И Юлия Высоцкая в главной роли, кто бы что ни говорил, — хороша. Это нехотя признают, но в целом благодаря возможности посмотреть сериал на платформе зритель встретил его вооруженным до зубов. События в сериале начинают развиваться в 1905 году, и тут, вспомнив, наверное, что булыжник — орудие пролетариата, гомо зритикус — народ смотрящий — обрушил на сериал острую и, если честно, ожидаемую, но не в таком объеме и не с таким градусом накала критику. Откровенно говоря, этому отчасти можно порадоваться: высказывались о картине те, кому не все равно, как изображается история нашей страны, особенно роковой момент в ее «биографии» — революции.
Народ наш азартностью известен. Персонажи придуманные особых вопросов ни у кого не вызвали, что, в общем, понятно. Авантюрная красотка Ариадна Славина (Юлия Высоцкая), перевозящая в корсаже взрывчатку, не оставляет зрителей равнодушными. Проблема в другом — слишком острым оказалось восприятие героев известных. Среди нас нет никого, кто лично видел бы Владимира Ильича или Троцкого, многие и не слышали никогда фамилию Парвус — в курсе советской истории она фактически была вымарана, а сериал про него смотрели не все, мы имеем минимальное представление о Гапоне и давно отнесли перевязанные бечевкой тома Алеши Пешкова (Максима Горького) поближе к контейнерам со вторсырьем. Тем не менее видение безусловного киномастера — Андрея Кончаловского подверглось жесткому разбору. И Ленин вышел не тот, и Троцкий. Масштабный российский эпос, задуманный Кончаловским, почему-то вызвал обсуждения не в створе «красочно — масштабно — впечатляюще», а замкнулся на частных вещах: соответствует ли Ленин (Евгений Ткачук) нашим представлениям о нем, так ли похож на царя-батюшку Никита Ефремов. А ведь именно масштаб производит впечатление: за выходом фильма — год съемок, 157 реально существовавших персонажей нашей истории, колоссальные массовки.
Есть ощущение, что для 88-летнего Кончаловского эта картина — то самое полотно, которое он сам назовет главным в жизни, и которое он, как творец, полюбит больше остальных «детей». Кстати, автор имеет право на осмысление эпохи по-своему и передачу этого авторского видения. Но тут, похоже, масштаб «срикошетит» сверхдолгим обсуждением и обсасыванием деталей фильма на предмет исторических соответствий и всего такого прочего. Пока же после просмотра нескольких серий можно ответить на вопрос, отчего многим кажется, что придуманные герои получились у режиссера лучше, чем те, что имеют исторические «корни». От придуманных «лиц» мы не ждем ничего: они могут нравиться, не нравиться, восхищать — как Мизев в образе Лютера. Герои же исторические напрягают. Мы предъявляем к ним особые требования и не готовы отказываться от штампов, которые сидят в голове. Скажу так: понимая масштаб личности «дедушки Ленина», я оказалась не готова увидеть его в суетливом мальчише-коротыше, которого явил миру Евгений Ткачук, но с восторгом принимаю образ злодея Распутина (Максим Колесниченко). Словом, показ вас «возбудит». При общем просмотре он гарантирует споры за вечерним чаем, но разве это не здорово?
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Андрей Кончаловский, режиссер:
— Мне как художнику хотелось оставить поколению, которое идет за мной, некие маяки, которые его заинтересовали бы с точки зрения истории нашей великой страны. В этом фильме я стараюсь не давать оценок, а просто попробовать относиться с пониманием к мотивам поступков того или иного человека, начиная от простых совсем, никому не известных людей до крупнейших фигур, которые определяли вообще движение нашего общества и истории.