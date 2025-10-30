Подведены итоги работы московского управления ФНС за девять месяцев 2025 года

На фоне роста заработной платы темп поступлений НДФЛ в городской бюджет составил 112,6 процента. Положительная динамика поступлений объясняется в том числе результатами работы по легализации налоговой базы. За девять месяцев 2025 года гражданами было добровольно представлено почти 960 тысяч деклараций. Дополнительно к декларированию были привлечены 26 тысяч граждан, получивших доходы от сделок с имуществом, что привело к доначислению более двух миллиардов рублей, из которых более 300 миллионов были получены за счет пресечения нелегальной сдачи в аренду жилых помещений и иного имущества. В текущем году также были инициированы мероприятия в отношении трудоспособных неработающих жителей Москвы, которые не отражают свои доходы для целей налогообложения.