Подведены итоги работы московского управления ФНС за девять месяцев 2025 года

В Национальном центре «Россия» прошло расширенное заседание коллегии управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Москве, на котором обсуждались итоги работы управления за девять месяцев 2025 года. Об этом сообщается на сайте ФНС.
— Коллегия прошла под председательством руководителя управления Марины Третьяковой. В работе коллегии приняли участие: мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель ФНС России Даниил Егоров, заместители руководителя и начальники отделов управления, начальники подведомственных налоговых инспекций Москвы. С докладом «Об итогах работы УФНС России по Москве и подведомственных инспекций за девять месяцев 2025 года и основных задачах до конца 2025 года» выступила руководитель УФНС России по Москве Марина Третьякова, — говорится в материале.
Уточняется, что за указанный период объем доходов, администрируемых московским управлением для бюджетной системы РФ, составил 8,2 триллиона рублей с темпом роста почти в 121 процент. В государственные внебюджетные фонды поступило 2,6 триллиона рублей страховых взносов, что составляет 24,5 процента от общероссийских поступлений, с темпом роста 117 процентов, опережающим динамику заработной платы почти на пять процентных пунктов. В федеральный бюджет за девять месяцев 2025 года поступило 2,7 триллиона рублей с ростом на 37 процентов, в том числе поступления НДС увеличились на 28 процентов и составили 27 процентов от общероссийских поступлений.
Поступления в бюджет Москвы за девять месяцев 2025 года выросли на 10 процентов и достигли 3,4 триллиона рублей.
На фоне роста заработной платы темп поступлений НДФЛ в городской бюджет составил 112,6 процента. Положительная динамика поступлений объясняется в том числе результатами работы по легализации налоговой базы. За девять месяцев 2025 года гражданами было добровольно представлено почти 960 тысяч деклараций. Дополнительно к декларированию были привлечены 26 тысяч граждан, получивших доходы от сделок с имуществом, что привело к доначислению более двух миллиардов рублей, из которых более 300 миллионов были получены за счет пресечения нелегальной сдачи в аренду жилых помещений и иного имущества. В текущем году также были инициированы мероприятия в отношении трудоспособных неработающих жителей Москвы, которые не отражают свои доходы для целей налогообложения.
— Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении «неработающих граждан» будет находиться на постоянном контроле, — высказалась Третьякова.
Сергей Собянин в своем выступлении поздравил сотрудников столичного управления с 35-летием создания налоговых органов России и поблагодарил их за создание службы мирового уровня по качеству и объемам работы. В завершение мэр столицы вручил награды города отличившимся сотрудникам управления ФНС России по Москве.
Определяя задачи деятельности управления на 2025 год, Марина Третьякова отметила, что основной задачей налоговых органов остается стабильное обеспечение доходной части бюджетов всех уровней в соответствии с установленными параметрами развития экономики и повышение эффективности налогового администрирования по всем направлениям деятельности, говорится в материале.
С 1 ноября 2025 года ФНС России получит право взыскивать налоговую задолженность с физических лиц и самозанятых в досудебном порядке. Нововведение касается налогов, которые граждане исчисляют самостоятельно, включая декларации и доходы от профессиональной деятельности.