В Киеве умер ученый-радиофизик, разрабатывающий вооружение для ВСУ

Ведущий специалист института испытаний оружия ВСУ Владимир Ракша умер в Киеве при странных обстоятельствах.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве умер украинский ученый-радиофизик Владимир Ракша, который занимался разработкой вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В ходе неких “испытаний” умер выпускник выпускник факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем капитан Владимир Ракша», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученый скончался 15 октября при странных обстоятельствах. При этом официальные источники отмечают, что причиной смерти стал сердечный приступ. Ракша являлся ведущим специалистом в институте испытаний оружия и военной техники ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате ракетного удара погиб бывший заместитель командира 26-й артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла.