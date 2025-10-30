Второй сезон про душегубов получился мрачнее первого

Второй сезон «Душегубов» начал сниться поклонникам детективного жанра еще до окончания первого сезона — так не хотелось прощаться с его героями. И вот Сергей Марин снова с нами!
Создатели «Душегубов» — а у сериала сменились и режиссеры (Алексей Быстрицкий, Максим Кубринский), и сценаристы (компанию писавшей первую часть Юлианне Закревской теперь составил Дмитрий Терехов), и оператор (Сергей Павленко) с художниками (Андрей Розин, Сергей Гавриленков) — провели колоссальную работу по улучшению качества и сюжета, и «картинки».
…На дворе 1989 год. Серийный убийца Самойлов, за держанный столичным следователем Ковальским (Максим Стоянов) и пять лет отсидевший в психушке, обследуется в институте Сербского. За его освобождение выступает психиатр Баженов, карьерист и хитрец; он уверяет всех, что сверхсложный и очень опасный пациент излечился благодаря его методу. Сбежавший маньяк исчезает из поля зрения милиции, но почти сразу же происходит жестокое убийство. Значит, излечение не состоялось? К делу привлекают следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева (Сергей Марин). Ковальский и Ипатьев начинают работать в дуэте. Все улики указывают на то, что убийства продолжил совершать маньяк Самойлов, но если Ковальский убежден в этом, то Ипатьева гложут непонятные ему самому сомнения. Не может ли случиться такая беда, что появился новый маньяк?
Безусловная удача сериала — приглашение на роль Евгения Харитонова. Уроженец Сахалина, он в 1998 году окончил Сахалинское театральное училище, работал в Южно-Сахалинском театре драмы, потом он с несколькими однокурсниками переехал в Астрахань, где вошел в труппу Астраханского драмтеатра. Через год Евгений переехал в Тамбов, потом служил в Пензенском театре драмы, а позже, в 2014 году, стал артистом «Гоголь-центра», где сыграл немало ролей. В «Душегубах-2» он блистательно играет роль маньяка Самойлова, играет так, что от одного его взгляда становится не по себе. Если посмотреть на «послужной список» Харитонова, многое становится ясно. Трудно представить, но наш «маньяк» играл в театре Чацкого и Лопатина, а на киноэкране дебютировал в военном боевике «Брестская крепость» 2010 года. Карьера актера пошла в гору, когда он сыграл Льва Толстого в драме «История одного назначения». Среди рейтинговых картин с участием Евгения Харитонова стоит назвать «Магомаева», «Доктора Лизу», «Монастырь» и «ЮЗЗЗ», а также «Мир! Дружба! Жвачка!».
Сейчас Евгений находится на карьерном взлете и, возможно, идет на рекорд. На данный момент (можете не поверить!) в производстве находится десять картин с его участием, включая «Обнальщика», про которого мы писали, «Холод», «Черное солнце — 2», которые по плану выйдут в этом году. И еще одна, одиннадцатая, — «Жора в огне», где у Харитонова главная роль, — увидит свет в 2026-м. Прекрасно справляются со своими ролями и Зоя Бербер, и Максим Стоянов (главное, чтобы к нему не прилепился навсегда образ вечно озабоченного и ищущего ласки оперативника), и, конечно, Марин (Ипатьев). Те, кто уже посмотрел начало второго сезона, отмечают, помимо прочего, красоту «картинок». В «Душегубах» встречаются жутковатые сцены, которые кажутся задумкой режиссера, однако это иногда — сама жизнь: это, скажем, дерзкий побег Самойлова из психиатрической больницы. А эпизод с отрубленной женской головой и ее показом в гриме по телевидению — вовсе не бред воспаленного мозга режиссера или сценаристов, а реальный факт из жизни в эпоху маньяка Скрынника.
«Душегубы-2» — картина достаточно мрачная, но давайте верить в светлое будущее!
КСТАТИ.
Детектив-триллер-2 про душегуба-мясника тоже — увы! — основан на реальных событиях, как и предыдущий, и рассказывает о двух серийных убийцах — Николае Джумангалиеве и Александре Скрыннике. Пожалуй, второй сезон получился более кровавым, чем первый, но вновь поражает блестящей игрой актеров. Ну, а чтобы не было скучно, сериал наполнили параллельно развивающимися сюжетными линиями, так что не маньяком единым будем живы — в картине останется место и любви, и интригам.