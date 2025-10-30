Второй сезон про душегубов получился мрачнее первого

Сейчас Евгений находится на карьерном взлете и, возможно, идет на рекорд. На данный момент (можете не поверить!) в производстве находится десять картин с его участием, включая «Обнальщика», про которого мы писали, «Холод», «Черное солнце — 2», которые по плану выйдут в этом году. И еще одна, одиннадцатая, — «Жора в огне», где у Харитонова главная роль, — увидит свет в 2026-м. Прекрасно справляются со своими ролями и Зоя Бербер, и Максим Стоянов (главное, чтобы к нему не прилепился навсегда образ вечно озабоченного и ищущего ласки оперативника), и, конечно, Марин (Ипатьев). Те, кто уже посмотрел начало второго сезона, отмечают, помимо прочего, красоту «картинок». В «Душегубах» встречаются жутковатые сцены, которые кажутся задумкой режиссера, однако это иногда — сама жизнь: это, скажем, дерзкий побег Самойлова из психиатрической больницы. А эпизод с отрубленной женской головой и ее показом в гриме по телевидению — вовсе не бред воспаленного мозга режиссера или сценаристов, а реальный факт из жизни в эпоху маньяка Скрынника.