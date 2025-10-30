Игрок в крикет умер в 17 лет после удара мячом в шею

17-летний крикетист Бен Остин скончался в Австралии после тренировки. Об этом сообщает сообщает Reuters.
Юноша получил удар мячом в верхнюю часть шеи. Согласно правилам, в этом районе у игроков должна быть защита, однако австралиец не использовал ее.
После удара юного спортсмена госпитализировали. Остина пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи на протяжении суток пытались спасти юношу, но, к сожалению, не смогли, говорится в материале.
Воспитанник магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Кирилл Лебедев умер из-за остановки сердца. Спортсмену было всего 33 года. Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», почему хоккеист мог погибнуть от остановки сердца в столь молодом возрасте.
Усердные занятия спортом, например бодибилдингом, сами по себе также порой могут приводить к внезапной смерти. Некоторые атлеты одномоментно умирают во время тренировок. Чем опасны большие физические нагрузки для организма и могут ли они стать причиной внезапной смерти в молодом возрасте, разбиралась «Вечерняя Москва».