Игрок в крикет умер в 17 лет после удара мячом в шею

17-летний крикетист Бен Остин скончался в Австралии после тренировки. Об этом сообщает сообщает Reuters.

Юноша получил удар мячом в верхнюю часть шеи. Согласно правилам, в этом районе у игроков должна быть защита, однако австралиец не использовал ее.

После удара юного спортсмена госпитализировали. Остина пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи на протяжении суток пытались спасти юношу, но, к сожалению, не смогли, говорится в материале.

