Игрок в крикет умер в 17 лет после удара мячом в шею

Усердные занятия спортом, например бодибилдингом, сами по себе также порой могут приводить к внезапной смерти. Некоторые атлеты одномоментно умирают во время тренировок. Чем опасны большие физические нагрузки для организма и могут ли они стать причиной внезапной смерти в молодом возрасте, разбиралась «Вечерняя Москва».