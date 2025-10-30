Международные резервы России за неделю снизились до 731,2 миллиарда долларов

Международные резервы России на 24 октября 2025 года составили 731,2 миллиарда долларов, снизившись за неделю на 11,2 миллиарда рублей. Об этом стало известно в четверг, 30 октября, говорится в материалах Банка России.
— Международные резервы по состоянию на конец дня 24 октября 2025 года составили 731,2 млрд долларов США, сократившись за неделю на 11,2 млрд долларов США, или на 1,5 процента, в основном из-за отрицательной переоценки, — говорится в документе.
По данным на 17 октября, российские резервы составили 742,4 миллиарда долларов, обновив рекордный показатель, передает ТАСС.
15 октября курс доллара снизился до 78 рублей — цена валюты уменьшилась на 0,84 рубля относительно предыдущего закрытия торгов, что составило 1,06 процента. На момент публикации американская валюта торговалась по цене 78,15 рубля за единицу.
17 октября заместитель председателя правления и начальник казначейства «СДМ-Банка» Эдуард Лушин посоветовал россиянам закупиться долларами к Новому году. По его словам, до конца текущего года могут произойти события, которые существенно повлияют на финансовые рынки.