Космический объект 3I/ATLAS изменил цвет перед сближением с Землёй

В статье на Medium Леб отмечает, что объект становится ярче значительно быстрее, чем типичные кометы из облака Оорта. По его словам, подобное изменение цвета может свидетельствовать, что температура объекта превысила температуру Солнца. Леб предполагает, что резкое повышение температуры и свечения может быть связано с работой двигательной установки.