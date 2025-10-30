Космический объект 3I/ATLAS изменил цвет перед сближением с Землёй

Межзвёздный объект 3I/ATLAS, который, по мнению гарвардского астрофизика Ави Леба, может быть инопланетным аппаратом, внезапно изменил цвет и резко увеличил яркость при приближении к Земле. Об этом сообщается в новом исследовании, опубликованном на платформе ArXiv.org.
Объект вошёл в Солнечную систему несколько месяцев назад и 29 октября достиг ближайший к Солнцу точке. Хотя с Земли он уже не наблюдается, за ним продолжают следить солнечные космические обсерватории.
Астрономы Цичэн Чжан и Карл Бэттамс проанализировали последние данные и зафиксировали стремительный рост яркости и необычное смещение излучения из красной части спектра в синюю. По мнению Леба, при естественном происхождении (например, как у кометы) такое поведение невозможно.
В статье на Medium Леб отмечает, что объект становится ярче значительно быстрее, чем типичные кометы из облака Оорта. По его словам, подобное изменение цвета может свидетельствовать, что температура объекта превысила температуру Солнца. Леб предполагает, что резкое повышение температуры и свечения может быть связано с работой двигательной установки.
«Следует добавить голубой цвет в перигелии как девятую аномалию в список неожиданных свойств этого странного межзвездного объекта. Неужели он использует источник энергии, который горячее Солнца?» — сообщил Леб.
Хотя большинство учёных считают 3I/ATLAS межзвёздной кометой, Леб указывает на ряд аномалий. Например, у 3I/ATLAS есть антихвост — струя частиц, направленная к Солнцу, а не от него. Замечен выброс шлейфа с потоком никеля со скоростью 4 грамма в секунду.
Леб также указывает на негравитационное ускорение и аномальную траекторию объекта, которая ведет к подозрительному сближению с Юпитером, Венерой и Марсом. Он отметил, что все эти факторы позволяют допустить, что 3I/ATLAS является инопланетным зондом, направляющимся к нашей планете.
Ранее Леб заявил, что 3I/ATLAS претерпел «аномальную эволюцию».