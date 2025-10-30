Азарт с криминальным оттенком. Новое дело майора Черкасова: играют — все!

Действие сериала разворачивается в 1983 году. Наверное, именно в это время лотерея «Спортлото» была на самом пике популярности, впрочем, как и другие лотереи. Упустить газету с напечатанными в ней итогами того или иного розыгрыша было равносильно колоссальному фиаско, так что в дни розыгрышей у киосков «Союзпечати» выстраивались длиннющие очереди их тех, кто надеялся на выигрыш: очереди за счастьем.