Азарт с криминальным оттенком. Новое дело майора Черкасова: играют — все!

Пожалуй, из всех «Мосгазов», не любить которые невозможно, новый, одиннадцатый, «Розыгрыш», является самым непредсказуемым из всех, что доставит зрителям особое удовольствие.

К артистам привычной нам уже «черкасовской» команды добавились и очень органично влились в особую атмосферу Кирилл Кяро и Светлана Иванова, да и Игорь Верник со своей фирменной улыбкой не раз вызовет у смотрящих и восторг, и содрогание, и, возможно, жалость.

Пересказывать сюжет «Мосгаза» бессмысленно и даже подло: это все равно что «слить», чем завершится дело, зрителям напряженного боевика. Скажем иначе: в реальность подобной истории веришь, тем более что авторы картины клянутся — большинство дел, описанных в серии детективов, основаны на реальных событиях. К слову сказать, в советские времена махинации с лотерейными билетами фиксировались только в других географических точках бесконечного СССР: в Душанбе и Караганде. Но в фильме, правда, сюжет закручен лихо, скучноватой окажется только первая серия — нединамичная завязка.

Действие сериала разворачивается в 1983 году. Наверное, именно в это время лотерея «Спортлото» была на самом пике популярности, впрочем, как и другие лотереи. Упустить газету с напечатанными в ней итогами того или иного розыгрыша было равносильно колоссальному фиаско, так что в дни розыгрышей у киосков «Союзпечати» выстраивались длиннющие очереди их тех, кто надеялся на выигрыш: очереди за счастьем.

В «Розыгрыше» несколько сюжетных линий, причем, заметим, ни одна из них впопыхах не брошена. Интересной кажется история молодых математиков. Сыгравшая одаренную молодую математичку Маша Мацель рассказала, презентуя сериал:

— Моя семья — большие поклонники «Мосгаза», все сезоны смотрели и бабушка, и родители. Папа — фанат Андрея Смолякова. Мне кажется, молодые математики, моя героиня — одна из них, придают истории новый нерв, энергию и движение.

Спорить с Машей не о чем: одаренные молодые ребята, образы которых выписаны очень выпукло, ярко, и правда придают картине особый шарм, а их влюбленность в героиню Маши не может не трогать.

Неожиданным и ярким окажется в картине и появление Камиля Ларина («Квартет И»): он играет очень яркого, запоминающегося персонажа. Он удивительно многозначен: в прошлом натворил, как говорится, дел, но чистоты души умудрился не растерять, а трогательной своей неожиданной влюбленностью вызывает сострадание.

И Игорь Верник, кстати, участием в проекте доволен:

— «Мосгаз» — это прекрасная история и блестящая актерская команда. Материал обладает притягательной силой, и продюсеру Денису Евстигнееву удалось собрать поразительный ансамбль. Когда он предложил мне стать его частью, я с радостью согласился!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Евгений Звездаков, режиссер:

— Мы стремимся делать каждый сезон по-настоящему интересным — и для нас, и для зрителей, каждый раз немного меняя жанр. Прошлая история была музыкальным детективом, новая основана на реалиях передачи «Мослото». В «Розыгрыше» у нас по-настоящему звездный состав: Камиль Ларин, Кирилл Кяро, Светлана Иванова, Игорь Верник, Александр Самойленко, Мария Мацель и наши постоянные актеры. Раньше зрители часто могли угадать убийцу с первых титров, но теперь мы их запутаем!