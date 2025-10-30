Сколько проектов уже реализовано в Беларуси по инициативе «Один район — один проект»?

Таким образом, две трети районов, 86 из 129, уже завершили проекты. По словам начальника главного управления, до конца года ожидается завершение еще порядка 60 проектов. «Есть в регионах крупные проекты, например, в Могилеве — производство карбона, в Минской области — деревообработка и пищевая промышленность. Я не хочу выделять отдельные проекты, потому что сравнивать их по объему инвестиций может быть некорректно. Для какого-то района проект на Br1 млн с созданием 10 рабочих мест может иметь большое значение. Мы понимаем, что в небольших районах не может появиться крупный проект — все зависит от компетенций, кадров, возможностей и инфраструктуры, — пояснил он. — У всех разные условия. Главное в этой инициативе — чтобы в каждом районе был хотя бы один проект».-0-