Сколько проектов уже реализовано в Беларуси по инициативе «Один район — один проект»?

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца года в Беларуси будет реализовано еще 60 проектов по инициативе «Один район — один проект». Об этом рассказал начальник главного управления инвестиционной и строительной деятельности Министерства экономики Дмитрий Клименков в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
Инициатива «Один район — один проект» — это один из основных элементов организационной работы, который помог ускорить инвестиционное развитие в Беларуси. «Если говорить о результатах, то у нас порядка двухсот проектов в рамках этой программы. В стране 129 административных территориальных единиц, а проектов — 218. Значит, у некоторых районов по два и более проекта. На сегодня примерно по 100 проектам завершена инвестиционная стадия, 86 районов уже ввели их в эксплуатацию — инвестиционный этап завершен, подписан акт ввода, начинается этап выхода на проектные мощности, когда оборудование работает на полную мощность и выпускает продукцию в полном объеме», — отметил Дмитрий Клименков.
Таким образом, две трети районов, 86 из 129, уже завершили проекты. По словам начальника главного управления, до конца года ожидается завершение еще порядка 60 проектов. «Есть в регионах крупные проекты, например, в Могилеве — производство карбона, в Минской области — деревообработка и пищевая промышленность. Я не хочу выделять отдельные проекты, потому что сравнивать их по объему инвестиций может быть некорректно. Для какого-то района проект на Br1 млн с созданием 10 рабочих мест может иметь большое значение. Мы понимаем, что в небольших районах не может появиться крупный проект — все зависит от компетенций, кадров, возможностей и инфраструктуры, — пояснил он. — У всех разные условия. Главное в этой инициативе — чтобы в каждом районе был хотя бы один проект».-0-
Фото Кристины Аксёновой.