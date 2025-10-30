Ричмонд
Король Великобритании начал процесс лишения титулов принца Эндрю

Карл III начал процесс лишения принца Эндрю титулов из-за связей с Эпштейном.

Источник: © РИА Новости

ЛОНДОН, 30 окт — РИА Новости. Король Великобритании Карл III начал формальный процесс лишения своего брата, принца Эндрю, титулов, заявили в Букингемском дворце на фоне обвинений Эндрю в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

«Его Величество сегодня инициировал официальный процесс по отмене званий, титулов и почестей принца Эндрю. Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский. На сегодняшний день условия аренды им резиденции “Ройял Лодж” обеспечили ему правовую защиту для продолжения проживания в ней. В настоящее время ему направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переедет в другое частное жилье. Эти меры были сочтены необходимыми, несмотря на тот факт, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. Их Величества (королевская семья — ред.) хотели бы четко заявить, что их мысли и глубочайшие соболезнования были и останутся с жертвами, пережившими все формы жестокого обращения», — говорится в заявлении, распространенном Букингемским дворцом.

