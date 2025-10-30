Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс признал, что Россия и Китай обладают большими ядерными арсеналами. Об этом американский политик заявил, комментируя слова президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерных вооружений.
«У нас большой арсенал, очевидно. У России большой ядерный арсенал, у Китая большой ядерный арсенал», — отметил Вэнс во время беседы с журналистами в Белом доме.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Джея Ди Вэнса, что испытания ядерного оружия необходимы США. По словам американского вице-президента, они нужны, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом.
Напомним, что ранее Дональд Трамп в ходе визита в Азию отдал распоряжение Пентагону начать испытания ядерного оружия США.