Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс признал, что Россия и Китай обладают большими ядерными арсеналами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил большой арсенал ядерных вооружений в распоряжении Китая и России.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс признал, что Россия и Китай обладают большими ядерными арсеналами. Об этом американский политик заявил, комментируя слова президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерных вооружений.

«У нас большой арсенал, очевидно. У России большой ядерный арсенал, у Китая большой ядерный арсенал», — отметил Вэнс во время беседы с журналистами в Белом доме.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Джея Ди Вэнса, что испытания ядерного оружия необходимы США. По словам американского вице-президента, они нужны, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом.

Напомним, что ранее Дональд Трамп в ходе визита в Азию отдал распоряжение Пентагону начать испытания ядерного оружия США.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше