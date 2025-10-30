В Национальном центре «Россия» подвели итоги работы московских налоговиков

Эта положительная динамика поступлений стала возможной, в частности, благодаря работе по легализации налоговой базы. Так, за 9 месяцев 2025 года гражданами было подано около 960 тысяч добровольных деклараций. Дополнительно к декларированию были привлечены 26 тысяч человек, получавших доход от операций с имуществом. В результате было доначислено свыше 2 млрд рублей, из которых более 300 млн рублей — за счет пресечения незаконной сдачи в аренду жилья и другого имущества.