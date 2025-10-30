В Национальном центре «Россия» подвели итоги работы московских налоговиков

30 октября 2025 года в Национальном центре «Россия» прошло расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Москве, на котором обсуждались результаты деятельности ведомства за 9 месяцев 2025 года.
Заседание проходило под руководством главы Управления Марины Третьяковой. В мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель ФНС России Даниил Егоров, заместители руководителя и главы отделов Управления, а также руководители подведомственных столичных налоговых инспекций.
С основным докладом, посвященным итогам работы УФНС России по Москве и подведомственных инспекций за 9 месяцев 2025 года, а также ключевым задачам на оставшуюся часть года, выступила руководитель УФНС России по городу Москву Марина Третьякова.
За отчетный период, московским управлением было обеспечено поступление в бюджетную систему Российской Федерации 8,2 трлн рублей, что демонстрирует прирост почти в 121%.
В государственные внебюджетные фонды поступило 2,6 трлн рублей в виде страховых взносов. Эта сумма составляет 24,5% от общероссийских поступлений, а темп роста составил 117%, опережая динамику увеличения заработной платы почти на 5%.
В федеральный бюджет за 9 месяцев 2025 года поступило 2,7 трлн рублей, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС) увеличились на 28% и составили 27% от общего объема поступлений по стране.
Доходы бюджета Москвы за три квартала 2025 года увеличились на 10%, достигнув 3,4 трлн рублей.
На фоне увеличения заработной платы, темп роста поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в столичный бюджет составил 112,6%.
Эта положительная динамика поступлений стала возможной, в частности, благодаря работе по легализации налоговой базы. Так, за 9 месяцев 2025 года гражданами было подано около 960 тысяч добровольных деклараций. Дополнительно к декларированию были привлечены 26 тысяч человек, получавших доход от операций с имуществом. В результате было доначислено свыше 2 млрд рублей, из которых более 300 млн рублей — за счет пресечения незаконной сдачи в аренду жилья и другого имущества.
В текущем году были начаты проверки в отношении трудоспособных, но формально «неработающих» москвичей, которые не декларируют свои доходы для целей налогообложения.
«Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении “неработающих граждан” будет находится на постоянном контроле», — подчеркнула Третьякова.
Глава ФНС России Даниил Егоров в преддверии 35-летия Налоговой службы, поздравил московских коллег и обратился к молодым специалистам: «Вы пришли не просто на интересную работу. Интересность определяется сложностью и нетривиальностью задач, которые перед нами стоят, в том числе — обеспечение принципа справедливости налогообложения. Необходимо найти умное и элегантное решение для того, чтобы сбалансировано и грамотно его сформировать».
В свете грядущих изменений налогового законодательства Даниил Егоров напомнил, что ведомство продолжит гибко подходить к решению системных задач для адаптации к меняющимся реалиям.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем выступлении поздравил сотрудников столичного Управления с 35-летием создания налоговых органов России и выразил благодарность за создание налоговой службы мирового уровня по качеству и объему работы. Многие технологии, разработанные и внедренные налоговыми органами России, значительно опережают аналогичные разработки в других странах, отметил мэр Москвы.
Правительство Москвы оказывает постоянную поддержку УФНС России по городу Москва в вопросах материально-технического обеспечения налоговых органов современными информационными системами, оргтехникой и другим необходимым оборудованием.
В завершение мероприятия Сергей Собянин вручил награды города отличившимся сотрудникам УФНС России по г. Москве.
Определяя задачи Управления на 2026 год, руководитель Управления Марина Третьякова подчеркнула, что основной задачей налоговых органов остается стабильное обеспечение доходной части бюджетов всех уровней в соответствии с установленными параметрами развития экономики и повышение эффективности налогового администрирования по всем направлениям деятельности.