Эксперт Джин Ши рассказал, чем полезны автоматические поилки для питомцев

Для поддержания здоровья домашних животных необходимы не только сбалансированное питание и регулярные ветеринарные проверки, но и постоянный доступ к чистой и свежей воде. Поэтому автоматические поилки становятся не просто полезным аксессуаром, но и важным средством профилактики заболеваний. Менеджер компании TROUVER Джин Ши рассказал о преимуществах автоматических поилок для домашних питомцев.
— Многие владельцы считают, что достаточно утром налить воду в миску. Однако со временем она загрязняется пылью, шерстью и остатками пищи, теряет кислород и становится менее привлекательной. Особенно это важно для кошек — они очень чувствительны к запаху и температуре воды, — отметил эксперт.
Кошки в силу своей эволюции избегают стоячей воды, так как в природе она может быть загрязненной. Поэтому многие из них инстинктивно отказываются пить из неподвижной емкости, особенно если вода стоит несколько часов. Это может привести к хроническому обезвоживанию и увеличить риск заболеваний мочевыделительной системы. Собаки менее разборчивы, но также предпочитают свежую воду.
Многие модели автоматических поилок оснащены угольными или многослойными фильтрами, которые эффективно удаляют шерсть, остатки пищи, хлор и тяжелые металлы.
— Фонтанчик имитирует живой источник — то, что животное могло бы найти в природе. Движение воды привлекает внимание и стимулирует желание пить. Даже самые «равнодушные» к воде кошки начинают подходить к нему снова и снова, — рассказал Ши.
В результате использование таких устройств может увеличить потребление воды на 20−30 процентов, что особенно важно для кошек, склонных к обезвоживанию. Кроме того, эти устройства спроектированы для длительной работы без постоянного контроля: нет необходимости ежедневно добавлять воду или менять фильтр, передает «РИАМО».
