Эксперт Джин Ши рассказал, чем полезны автоматические поилки для питомцев

Кошки в силу своей эволюции избегают стоячей воды, так как в природе она может быть загрязненной. Поэтому многие из них инстинктивно отказываются пить из неподвижной емкости, особенно если вода стоит несколько часов. Это может привести к хроническому обезвоживанию и увеличить риск заболеваний мочевыделительной системы. Собаки менее разборчивы, но также предпочитают свежую воду.