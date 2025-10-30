Волонтеры подстраиваются под условия боевых действий

Из-за того, что способ ведения конфликта постоянно меняется, волонтерам тоже приходиться подстраиваться под новые условия. Например, раньше наше защитники обстреливали дроны противника, выглядывая из покрывал, защищающих от тепловизоров. Но весной все изменилось — враг стал сначала выпускать огненный заряд, который сжигал одеяло. И теперь ребята просят изделия из огнеупорного материала. Но, к сожалению, его не всегда хватает.