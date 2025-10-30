Волонтеры подстраиваются под условия боевых действий

Волонтеры организации «Русский снайпер» готовят очередную партию гумпомощи к отправке на передовую. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в штабе активистов, понаблюдав за процессом сборки.
Оператор дистанционного пульта управления (ДПУ) в водопроводно-канализационном хозяйстве (ВКХ) Наталья Елманова аккуратно кладет материал для тепловизионного плаща под прижимными лапками швейной машинки, следом плавно прокладывает ровные строчки по краю изделия. После последнего стежка женщина внимательно просматривает шов, чтобы убедиться в его прочности.
— Греет мысль о том, что этот плащ спасет чью-то жизнь, — отмечает Наталья. — Мне предложила присоединиться к волонтерам коллега, зная, что я училась на портного. Ребятам не хватало рук.
В соседней комнате работа тоже идет полным ходом — руководитель организации «Русский снайпер» Ирина Куликова вместе с активисткой Людмилой Горепекиной вырезают по лекалу детали для тех же тепловизионных плащей.
— Они не имеют срока носки, а это значит, что даже спустя несколько дней будут укрывать от вражеских дронов с тепловизорами, — объясняет Ирина Куликова. — В основном мы производим продукцию, сами разрабатываем вещи по запросу бойцов. Недавно отправили в зону проведения спецоперации более тонны груза.
Волонтеры работают по официальным заявкам воинских частей, отправка гумпомощи идет на постоянной основе. Например, для военных 1430-го гвардейского мотострелкового полка активисты сделали антидроновые чехлы на артиллерийские орудия. Также в числе их разработок — подсумки для автоматов, маскировочный костюм «Леший» для снайперов, обувные стельки из полипропилена и другие необходимые на передовой вещи.
Из-за того, что способ ведения конфликта постоянно меняется, волонтерам тоже приходиться подстраиваться под новые условия. Например, раньше наше защитники обстреливали дроны противника, выглядывая из покрывал, защищающих от тепловизоров. Но весной все изменилось — враг стал сначала выпускать огненный заряд, который сжигал одеяло. И теперь ребята просят изделия из огнеупорного материала. Но, к сожалению, его не всегда хватает.
Кроме того, команда «Русского снайпера» собирает гуманитарную помощь для мирного населения Донбасса и Новороссии. Груз отправляется два раза в месяц.
— Вещи и продукты приносят неравнодушные люди. Например, у кого-то остались в хорошем состоянии развивающие детские книги или же лишняя, неиспользованная упаковка подгузников — все передают к наш в штаб, — рассказывает Ирина. — Понимаете, я помогаю жителям Донбасса еще с 2014 года….
Тогда Ирина какое-то время работала врачом в ОАЭ, оттуда и начала передавать гумпомощь. Люди, жившие там, поделились на два лагеря.
— Но многие приняли эту боль как свою, — добавляет Ирина. — Мы же связались с ростовской волонтерской группой. Через них передавали детское питание и одежду для тогда еще беженцев.
Руководитель вспоминает, как десять лет назад увидела пост в социальных сетях одной украинки, проживающей в городе, откуда боевики вели обстрел Донбасса. Девушка шла беззаботно на конюшню и увидела большое количество военной техники. Тогда никто даже подумать не мог, что государство будет бомбить своих же граждан.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ксения Антошина, волонтер организации «Русский снайпер», администратор в детском центре:
— Иногда в изготовлении необходимых на фронте предметов мы используем самые неожиданные вещи. Например, мы делаем маскировочные сети с антидроновой защитой. А для этого нам нужна эластичная нить, оказалось, что ее лучше всего заменяют старые капроновые колготки. В сборе этих вещей нам помогал фонд, занимающийся сбором бывших в употреблении вещей.