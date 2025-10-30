В Мытищах тысячи человек остались без света, воды и отопления

Как сообщает SHOT, некоторые люди застряли в лифтах, а для зарядки телефонов жителям приходится использовать автомобили. По словам одного из жильцов, за сутки это уже третье отключение, и из-за скачков напряжения у многих сгорела бытовая техника. Он также отметил, что для звонков приходится выходить к Осташковскому шоссе.