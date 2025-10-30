В Харькове ВСУ заставляли жителей проверять пути отступления на наличие мин

Кроме того, в регионе зафиксированы и другие преступления против мирного населения. В одном населённом пункте была убита пожилая пара, в другом украинский солдат открыл огонь по группе гражданских лиц, в результате чего один человек погиб, другой ранен, а остальные похищены, и их местонахождение неизвестно. По всем этим инцидентам возбуждены уголовные дела.