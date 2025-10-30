Сотрудники Управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области сообщили, что при отступлении украинские военные намеренно отправляли перед своми колоннам мирных жителей, чтобы самим не попасть на мины. В результате подрыва погибли 3 гражданских лица.
«В радиоперехвате командир украинского подразделения характеризует эти действия как “меру по обеспечению безопасного отхода”», — говорится в сообщении пресс-службы УВД ВГА Харьковской области.
Кроме того, в регионе зафиксированы и другие преступления против мирного населения. В одном населённом пункте была убита пожилая пара, в другом украинский солдат открыл огонь по группе гражданских лиц, в результате чего один человек погиб, другой ранен, а остальные похищены, и их местонахождение неизвестно. По всем этим инцидентам возбуждены уголовные дела.
«Все инциденты свидетельствуют о систематическом характере военных преступлений, совершаемых ВСУ, а также так называемой агонии отступления, при которой киевские боевики не станут пренебрегать жизнями граждан, стараясь нанести им максимальный ущерб», — сказано в сообщении.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что украинские боевики, которые проводят пытки над военнопленными ВС РФ, будут вычислены и ликвидированы.