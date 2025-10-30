Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карл III лишил принца Эндрю почестей и выселил его из королевской резиденции

Король Великобритании Карл III решил лишить своего младшего брата, принца Эндрю, титулов и почестей, а также выселить его из королевской резиденции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Король Великобритании Карл III решил лишить своего младшего брата, принца Эндрю, титулов и почестей, а также выселить его из королевской резиденции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

В документе указано, что Эндрю получил официальное уведомление о необходимости покинуть арендуемый им особняк Royal Lodge и переехать в другое частное жилье.

Как отмечает Reuters, давление на принца Эндрю связано с обвинениями в его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, который был осужден за сексуальные преступления, включая вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

Принц Эндрю еще в 2005 году оказался втянут в скандал вокруг скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым он познакомился в 1990-е годы. Бизнесмена обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней, и на суде свидетельница заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, финансист принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами. В числе имен прозвучало также имя принца Эндрю. Позже стало известно, что пострадавшая Вирджиния Джуффре покончила с собой.

Ко всему прочему, состояние больного раком Карла III ухудшилось из-за скандала вокруг его младшего брата. По данным журналистов, несмотря на то что Эндрю и так лишен всех королевских привилегий, его репутация все еще «бросает тень на Букингемский дворец», что сильно давит на Карла.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше