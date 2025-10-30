Карл III лишил принца Эндрю почестей и выселил его из королевской резиденции

Король Великобритании Карл III решил лишить своего младшего брата, принца Эндрю, титулов и почестей, а также выселить его из королевской резиденции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
В документе указано, что Эндрю получил официальное уведомление о необходимости покинуть арендуемый им особняк Royal Lodge и переехать в другое частное жилье.
Как отмечает Reuters, давление на принца Эндрю связано с обвинениями в его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, который был осужден за сексуальные преступления, включая вовлечение несовершеннолетних в проституцию.
Принц Эндрю еще в 2005 году оказался втянут в скандал вокруг скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым он познакомился в 1990-е годы. Бизнесмена обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней, и на суде свидетельница заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, финансист принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами. В числе имен прозвучало также имя принца Эндрю. Позже стало известно, что пострадавшая Вирджиния Джуффре покончила с собой.
Ко всему прочему, состояние больного раком Карла III ухудшилось из-за скандала вокруг его младшего брата. По данным журналистов, несмотря на то что Эндрю и так лишен всех королевских привилегий, его репутация все еще «бросает тень на Букингемский дворец», что сильно давит на Карла.