Карл III лишил принца Эндрю почестей и выселил его из королевской резиденции

Принц Эндрю еще в 2005 году оказался втянут в скандал вокруг скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым он познакомился в 1990-е годы. Бизнесмена обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней, и на суде свидетельница заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, финансист принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами. В числе имен прозвучало также имя принца Эндрю. Позже стало известно, что пострадавшая Вирджиния Джуффре покончила с собой.