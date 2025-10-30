В Киеве при невыясненных обстоятельствах скончался украинский радиофизик и капитан Владимир Ракша, который занимался разработкой вооружений для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
— В ходе неких испытаний умер выпускник факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко капитан Владимир Ракша, — приводят информацию источника в материале.
Ракша был ведущим специалистом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ. По информации украинской стороны, причиной смерти стал сердечный приступ, однако детали остаются неясными.
До этого в результате дорожно-транспортного происшествия во Львовской области скончался Богдан Змий, разработчик наземных роботов для «Азова» и директор компании, занимающейся их производством.
На прошлой неделе после дня, проведенного в территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), скончался знакомый украинской журналистки Дарины Труновой, которая ранее призывала не верить в «мифы» о военкомах.
*Запрещенная в России террористическая организация.