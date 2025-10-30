95 лет в строю: Губкинский университет отметил юбилей военного образования

30 октября в РГУ нефти и газа (НИУ) имени Ивана Губкина отметили 95-летний юбилей военного образования. Торжество по случаю знаменательной даты собрало на плацу руководство вуза, преподавателей и сотни курсантов.
Праздник под лозунгом «За шаг до столетия» выдался по-настоящему масштабным: от строевого смотра двух батальонов на плацу до грандиозного концерта, который по сути стал гимном единству студентов со всей России и мира.
Историческую связь гражданского и военного образования в вузе подчеркнул ректор РГУ Виктор Мартынов.
— Военное образование в Губкинском университете всего на полгода младше самого вуза. Фактически все 95 лет эти два процесса шли рука об руку, — отметил он. — Для нас это крайне важно: военная специальность здесь неразрывно связана с гражданской. Именно в этом слиянии и кроется секрет нашего профессионализма.
Университет с момента основания готовит узкопрофильных специалистов — офицеров для службы горючего. За десятилетия вуз выпустил для армии 23 тысячи таких специалистов.
— Мы гордимся, что наши выпускники, как и в прошлые годы, сегодня с успехом применяют свои знания на фронте, в зоне СВО, защищая Родину и повторяя подвиги своих предшественников, — добавил ректор.
Эта глубокая связь между гражданской и военной подготовкой находит свое отражение и в особой атмосфере воспитания, которую культивируют в Военном учебном центре (ВУЦ) университета.
— Отличительная черта наших курсантов — это даже не выправка, хотя ее сразу видно, — подчеркнул доцент ВУЦ полковник Андрей Елизаров. — Преподаватели отмечают особую собранность, вежливость и сознательную дисциплину. Мы воспитываем не просто специалистов, а граждан, для которых слова «патриотизм» и «ответственность» — не пустой звук.
Как отметил Елизаров, основой обучения становятся патриотизм, уважение к старшим и традициям, а военная специальность формируется уже на этой базе.
Ярким финалом торжества стал патриотический концерт «МыВместе», который готовила практически вся студенческая братия вуза. Его сюжетная линия погрузила зрителей в путешествие по ключевым вехам российской военной истории — от Ледового побоища до героизма солдат Великой Отечественной и современной специальной военной операции.
Живым символом единства стало выступление студента из Донецка, исполнившего на фортепиано музыку из кинофильма «Семнадцать мгновений весны». А география участников, от студентов со всех 89 регионов России до представителей 97 стран мира, стала наглядным воплощением идеи о том, что сила России в единстве ее народов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Черных, генеральный директор Союза нефтегазопромышленников России:
— Отрадно видеть, что Губкинский университет гармонично сочетает научное образование с патриотическим воспитанием и сохранением исторической памяти. Здесь не просто готовят высококлассных специалистов — здесь формируют личность, воспитывают чувство ответственности перед страной и уважение к подвигам предшественников. Мы гордимся тем, что выпускники и сотрудники университета продолжают славные традиции, демонстрируя профессионализм и мужество при выполнении задач в зоне СВО.