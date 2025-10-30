95 лет в строю: Губкинский университет отметил юбилей военного образования

— Военное образование в Губкинском университете всего на полгода младше самого вуза. Фактически все 95 лет эти два процесса шли рука об руку, — отметил он. — Для нас это крайне важно: военная специальность здесь неразрывно связана с гражданской. Именно в этом слиянии и кроется секрет нашего профессионализма.