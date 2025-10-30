США хотят проводить ядерные испытания со взрывами: где это может произойти

Ранее с аналогичным заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что США нуждаются в проведении таких испытаний. Вэнс отметил, что страна обладает большим ядерным арсеналом, как Россия и Китай. По его мнению, испытания необходимы для проверки работоспособности этого арсенала. При этом Вэнс не уточнил, принято ли уже окончательное решение о возобновлении взрывов.