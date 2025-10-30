Ричмонд
США хотят проводить ядерные испытания со взрывами: где это может произойти

Сенатор Коттон: США могут проводить подземные взрывы малой мощности.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Соединенных Штатов прорабатывается возможность возобновления испытаний ядерного оружия. Как стало известно, речь идет о подземных взрывах малой мощности.

Сенатор Том Коттон, возглавляющий комитет по разведке в верхней палате Конгресса, выступил с заявлением. Он подтвердил, что рассматриваются именно малоразмерные испытания. Коттон подчеркнул, что это необходимый шаг. Он пояснил, что не идет речи о масштабных взрывах с грибовидным облаком. По его словам, обсуждаются контролируемые подземные испытания минимальной мощности.

Ранее с аналогичным заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что США нуждаются в проведении таких испытаний. Вэнс отметил, что страна обладает большим ядерным арсеналом, как Россия и Китай. По его мнению, испытания необходимы для проверки работоспособности этого арсенала. При этом Вэнс не уточнил, принято ли уже окончательное решение о возобновлении взрывов.

